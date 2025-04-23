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ŞOK 23-29 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: ŞOK'a Crocs Terlik Çeşitleri Geliyor!

Merakla beklenen ŞOK 23-29 Nisan 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu yayımlandı. 23-29 Nisan 2025 tarihlerinde ŞOK'ta mini print kameradan dokunmatik gece lambasına, oyuncu kulaklığından kitap çeşitlerine, hijyen ürünlerinden oyuncak çeşitlerine kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.

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ŞOK 23-29 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: ŞOK'a Crocs Terlik Çeşitleri Geliyor! - Resim: 1

Binlerce kişinin merakla beklediği ŞOK 23-29 Nisan 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu yayımlandı. 23-29 Nisan 2025 tarihlerinde ŞOK Marketlerde Crocs terlik çeşitlerinden oyuncu mikrofonlu kulaklığa, led tekerlekli scooterdan uzaktan kumandalı araca kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.

Ayrıca; peynir, yoğurt, pirinç, çay, kahve gibi gıda ürünlerinde de indirim var. İşte 23-29 Nisan 2025 tarihlerinde ŞOK'ta raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...

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ŞOK 23-29 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: ŞOK'a Crocs Terlik Çeşitleri Geliyor! - Resim: 2

ŞOK 23-29 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

- Gokidy Mini Print Kamera 1.199 TL,

- Petrix Armut / Ördek Gece Lambası 349 TL, 

- Rampage X-Jammer Oyuncı Mouse Pad 159 TL,

- Hytech Hy-X6 Story Siyah Gaming Oyuncu Mouse 199 TL, 

- Hytech Hy-GK1 / Hy-GK2 Oyuncu Mikrofonlu Kulaklık 99,95 TL, 
Snopy Grazy Siyah Ledli Mikrofonlu Oyuncu Kulaklığı 299 TL,

- Aile Katılımlı Etkiinlik Kitap Çeşitleri 39,95 TL,

- Polly Pocket Moda Aksesuarları Oyun Setleri 199 TL,

- Hot Wheels Şampiyonluk Parkuru Çeşitleri 699 TL,

- Barbie Kariyer Bebekleri 249 TL, 

- Chelsea Meslekleri Öğreniyorum Bebek Serisi 249 TL, 

- Çocuk Aksesuarlı Terlik 139 TL, 

- Tekli Araba 79,95 TL, 

- Lisanlı Tekli Köpük 14,95 TL

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ŞOK 23-29 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: ŞOK'a Crocs Terlik Çeşitleri Geliyor! - Resim: 3

ŞOK 23-29 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

- Rookie Led Tekerlekli Scooter 699 TL,

- Gokidy Uzaktan Kumandalı Off-Road Araç 799 TL,

- Dollyland Luvlie Bahar Modası 299 TL, 

- Minik Doktor / Tamirci / Prenses Oyun Seti 149 TL,

- Müzikli Vantuzlu Direksiyon 149 TL, 

- Aksesuarlı Sevimli Dostlar 199 TL, 

- Pilli Hareketli Dinazor 199 TL,

- Sesli Işıklı Mikrofon 129 TL,

- Dollyland Minkie Yol Arkadaşım 299 TL, 

- Metal Grafiti Yarış Arabası 59,95 TL, 

- Dino Su Oyunu 50 TL, 

- Asa Köpük 32,50 TL, 

- Cup Cake Dondurma Blok Çeşitleri 149 TL, 

- Dino İtfaiye Araçları 129 TL

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ŞOK 23-29 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: ŞOK'a Crocs Terlik Çeşitleri Geliyor! - Resim: 4

ŞOK 23-29 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

- Mis Dilimli Tam Yağlı Tost Peyniri 125 TL,

- Mis Yarım Yağlı Taze Beyaz Peynir 119 TL, 

- Sütaş/İçim Kaymaksız Yoğurt 47,50 TL,

- Mis Bakraçlık Süt Tam Yağlı 36,50 TL,

- İçim Tam Yağlı Yumuşak Süzme Peynir 79 TL,

- Nar Ekşisi 69,90 TL,

- Uno Anadolu Tandır Lavaş 6'lı 41,25 TL,

- Wasa Original Gevrek 59,90 TL,

- Rapata Leblebili Kurabiye 54,90 TL,

- Carte D’or Selection Dondurma Çeşitleri 179 TL,

- Lipton Sade Yeşil Çay 39,90 TL

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