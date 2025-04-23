ŞOK 23-29 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: ŞOK'a Crocs Terlik Çeşitleri Geliyor!
Merakla beklenen ŞOK 23-29 Nisan 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu yayımlandı. 23-29 Nisan 2025 tarihlerinde ŞOK'ta mini print kameradan dokunmatik gece lambasına, oyuncu kulaklığından kitap çeşitlerine, hijyen ürünlerinden oyuncak çeşitlerine kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.
Binlerce kişinin merakla beklediği ŞOK 23-29 Nisan 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu yayımlandı. 23-29 Nisan 2025 tarihlerinde ŞOK Marketlerde Crocs terlik çeşitlerinden oyuncu mikrofonlu kulaklığa, led tekerlekli scooterdan uzaktan kumandalı araca kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.
Ayrıca; peynir, yoğurt, pirinç, çay, kahve gibi gıda ürünlerinde de indirim var. İşte 23-29 Nisan 2025 tarihlerinde ŞOK'ta raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...
ŞOK 23-29 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
- Gokidy Mini Print Kamera 1.199 TL,
- Petrix Armut / Ördek Gece Lambası 349 TL,
- Rampage X-Jammer Oyuncı Mouse Pad 159 TL,
- Hytech Hy-X6 Story Siyah Gaming Oyuncu Mouse 199 TL,
- Hytech Hy-GK1 / Hy-GK2 Oyuncu Mikrofonlu Kulaklık 99,95 TL,
Snopy Grazy Siyah Ledli Mikrofonlu Oyuncu Kulaklığı 299 TL,
- Aile Katılımlı Etkiinlik Kitap Çeşitleri 39,95 TL,
- Polly Pocket Moda Aksesuarları Oyun Setleri 199 TL,
- Hot Wheels Şampiyonluk Parkuru Çeşitleri 699 TL,
- Barbie Kariyer Bebekleri 249 TL,
- Chelsea Meslekleri Öğreniyorum Bebek Serisi 249 TL,
- Çocuk Aksesuarlı Terlik 139 TL,
- Tekli Araba 79,95 TL,
- Lisanlı Tekli Köpük 14,95 TL
ŞOK 23-29 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
- Rookie Led Tekerlekli Scooter 699 TL,
- Gokidy Uzaktan Kumandalı Off-Road Araç 799 TL,
- Dollyland Luvlie Bahar Modası 299 TL,
- Minik Doktor / Tamirci / Prenses Oyun Seti 149 TL,
- Müzikli Vantuzlu Direksiyon 149 TL,
- Aksesuarlı Sevimli Dostlar 199 TL,
- Pilli Hareketli Dinazor 199 TL,
- Sesli Işıklı Mikrofon 129 TL,
- Dollyland Minkie Yol Arkadaşım 299 TL,
- Metal Grafiti Yarış Arabası 59,95 TL,
- Dino Su Oyunu 50 TL,
- Asa Köpük 32,50 TL,
- Cup Cake Dondurma Blok Çeşitleri 149 TL,
- Dino İtfaiye Araçları 129 TL
ŞOK 23-29 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
- Mis Dilimli Tam Yağlı Tost Peyniri 125 TL,
- Mis Yarım Yağlı Taze Beyaz Peynir 119 TL,
- Sütaş/İçim Kaymaksız Yoğurt 47,50 TL,
- Mis Bakraçlık Süt Tam Yağlı 36,50 TL,
- İçim Tam Yağlı Yumuşak Süzme Peynir 79 TL,
- Nar Ekşisi 69,90 TL,
- Uno Anadolu Tandır Lavaş 6'lı 41,25 TL,
- Wasa Original Gevrek 59,90 TL,
- Rapata Leblebili Kurabiye 54,90 TL,
- Carte D’or Selection Dondurma Çeşitleri 179 TL,
- Lipton Sade Yeşil Çay 39,90 TL