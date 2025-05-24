ŞOK 24-27 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a 2'si 1 arada dikey süpürge geliyor!
Merakla beklenen ŞOK 24-27 Mayıs 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 24-27 Mayıs 2025 tarihlerinde ŞOK'ta filtreli elektrik süpürgesinden iç cephe boyasına, temizlik setinden 3 basamaklı merdivene kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.
Binlerce kişinin merakla beklediği ŞOK 24-27 Mayıs 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 24-27 Mayıs 2025 tarihlerinde ŞOK'ta çocuk bisikleti, duş başlığı seti, saplı rulo, ütü, saç kurutma makinesi gibi pek çok üründe indirim var. İşte 24-27 Mayıs 2025 tarihlerinde ŞOK'ta raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...
ŞOK 24-27 MAYIS CUMARTESİ FIRSATLARI
- Arzum Clean Compacto Cyclone Filtreli Elektrikli Süpürge 3.499 TL
- Arzum Lungo 2'si 1 Arada Dikey Süpürge 1.499 TL
- Arzum Steampro Ütü 1.299 TL
- Arzum Linda Saç Kurutma Makinesi 899 TL
- 17,5 kg Polisan Quartz Tavan Boyası 499 TL
- 10 kg Polisan Quartz İç Cephe Boyası 399 TL
- 20 cm Saplı Rulo 69,95 TL
- 10 cm Saplı Rulo 34,95 TL
- 3 numara Plastik Saplı Kestirme Fırça 34,95 TL
- 2 numara Plastik Saplı Kestirme Fırça 24,95 TL
- Fonksiyonel Batarya Ucu 50 TL
- Duş Başlığı Seti 75 TL
- 3'lü Ledolet Ampul 89,95 TL
25 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE
- 400 ml Selin Limon/Çiçek Buketi Kolonyası 65 TL,
- Sleepy Natural Bebek Bezi Çeşitleri 89 TL,
- 650 gram Hobby Kakaolu Krema 85 TL,
- 8'li Papia Biocare / Inova Kağıt Havlu 95 TL,
- 2x100 adet Hops Beyaz Sabun Kokulu Islak Havlu 59 TL
ŞOK 21-27 MAYIS AKTÜEL KATALOĞU
- Active Traktör Pedallı 1,490 TL
- Smart Bisiklet 599 TL
- 16 Jant Çocuk Bisikleti 2,990 TL