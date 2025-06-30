ŞOK 25 HAZİRAN - 1 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a beyaz ankastre set geliyor!
ŞOK 25 Haziran-1 Temmuz Aktüel Kataloğunda yer alan indirimli ürünler belli oldu. Belirtilen tarihlerde ŞOK'ta beyaz ankastre setten mutfak gereçlerine, kişisel bakım ürünlerine, temizlik malzemelerinden gıdaya kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla raflardaki yerini alacak.
ŞOK, 25 Haziran - 1 Temmuz tarihli aktüel kataloğuyla farklı ihtiyaçlara yönelik onlarca ürünü indirime aldı. Beyaz ankastre setten mutfak eşyalarına, temizlik ve bakım ürünlerinden temel gıdaya kadar birçok ürün sınırlı süreyle raflarda olacak.
İşte ŞOK 25 Haziran - 1 Temmuz Fırsat Kataloğu...
ŞOK 25 HAZİRAN - 1 TEMMUZ FIRSAT KATALOĞU
- Alpina Beyaz Ankastre Set 6.499 TL
- Sinbo Tost Makinesi 599 TL
- Sinbo Inox Waffle Makinesi 849 TL
- Arzum Mistost Izgara & Tost Makinesi 2.099 TL
- Arzum Tea Blend Çay Makinesi 1.399 TL
- Superia Doğrayıcı 899 TL
- Yucca Salon Bitkisi 165 TL
ŞOK 25 HAZİRAN - 1 TEMMUZ FIRSAT KATALOĞU
- Vip Ahmet Organizerli Kahvaltılık Seti 249 TL
- Borosilikat Latte Kupası 59.95 TL
- Vip Ahmet Oval Kahvaltılık 29.95 TL
- Cappuccino Bardağı 59.95 TL
- Boncuk Desenli Pasta Tabağı 50 TL
- Borosilikat Tuzluk 2’li 129 TL
ŞOK 25 HAZİRAN - 1 TEMMUZ FIRSAT KATALOĞU
- Restorex Şampuan 139 TL
- Mon Amour Lip Balm ve Lip Oil 89 TL
- Depend Emici Külot Bez 130 TL
- Pia Makyaj Süngeri 49 TL
- Pia 2 in 1 Makyaj Fırçası 99 TL
- Pia Çiçekli Kirpik Kıvırıcı 69 TL
- Asperox Yüzey Temizleyici 2.5 L 85 TL
- Bingo Soft Yumuşatıcı 3 L 93.50 TL