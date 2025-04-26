ŞOK 26-29 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a scooter geliyor!
Merakla beklenen ŞOK 26-29 Nisan 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 26-29 Nisan 2025 tarihlerinde ŞOK'ta led tekerlekli scooterdan abajura, yağ ölçer akıllı baskülden kapaklı kutuya, oyuncaktan gıda çeşitlerine kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.
Binlerce kişinin merakla beklediği ŞOK 26-29 Nisan 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 26-29 Nisan 2025 tarihlerinde ŞOK'ta mini print kamera, oyuncu kulaklığı, dokunmatik gece lambası, crocs terlik gibi ürünlerde indirim var. İşte 26-29 Nisan 2025 tarihlerinde ŞOK'ta raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...
ŞOK 26-29 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Gokidy Mini Print Kamera 1.199 TL
- Petrix Armut / Ördek Gece Lambası 349 TL
- Petrix Astronot Projeksiyon Gece Lambası 649 TL
- Rampage X-Jammer Oyuncı Mouse Pad 159 TL
- Hytech Hy-X6 Story Siyah Gaming Oyuncu Mouse 199 TL
- Hytech Hy-GK1 / Hy-GK2 Oyuncu Mikrofonlu Kulaklık 99,95 TL
- Snopy Grazy Siyah Ledli Mikrofonlu Oyuncu Kulaklığı 299 TL
- Aile Katılımlı Etkiinlik Kitap Çeşitleri 39,95 TL
- Polly Pocket Moda Aksesuarları Oyun Setleri 199 TL
- Hot Wheels Şampiyonluk Parkuru Çeşitleri 699 TL
ŞOK 26-29 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Asonic Alarmlı Saat & Hoparlör 499 TL
- Sinbo Yağ Ölçer Akıllı Bluetooth Baskül 259 TL
- Sinbo Masif Ahşap Abajur 189 TL
- 3 Katlı Işıklı Raf 599 TL
- 2'li Ledolet Sensörlü Işık 199 TL
- 3'lü Ledolet Ampul 89,95 TL
- Baskılı Baza Altı Büyük Boy Hurç 79,95 TL
- 4 Bölmeli Dolap Düzenleyici 79,95 TL
- Mega Boy Kapaklı Kutu 129 TL
- 12 Bölmeli Çekmece Düzenleyici 50 TL
- Midi Akordiyon Düzenleyici 29,95 TL
- Ütü Masası Kılıfı 79,95 TL
- Chantale Çocuk Bambu Çorap Çeşitleri 14,95 TL
- Fil Necati Okuma Kitap Çeşitleri 59,95 TL
ŞOK 26-29 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Rookie Led Tekerlekli Scooter 699 TL
- Gokidy Uzaktan Kumandalı Off-Road Araç 799 TL
- Dollyland Luvlie Bahar Modası 299 TL
- Minik Doktor / Tamirci / Prenses Oyun Seti 149 TL
- Müzikli Vantuzlu Direksiyon 149 TL
- Aksesuarlı Sevimli Dostlar 199 TL
- Pilli Hareketli Dinazor 199 TL
- Sesli Işıklı Mikrofon 129 TL
- Dollyland Minkie Yol Arkadaşım 299 TL
- Metal Grafiti Yarış Arabası 59,95 TL
- Dino Su Oyunu 50 TL