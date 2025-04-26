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ŞOK 26-29 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a scooter geliyor!

Merakla beklenen ŞOK 26-29 Nisan 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 26-29 Nisan 2025 tarihlerinde ŞOK'ta led tekerlekli scooterdan abajura, yağ ölçer akıllı baskülden kapaklı kutuya, oyuncaktan gıda çeşitlerine kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.

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ŞOK 26-29 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a scooter geliyor! - Resim: 1

Binlerce kişinin merakla beklediği ŞOK 26-29 Nisan 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 26-29 Nisan 2025 tarihlerinde ŞOK'ta mini print kamera, oyuncu kulaklığı, dokunmatik gece lambası, crocs terlik gibi ürünlerde indirim var. İşte 26-29 Nisan 2025 tarihlerinde ŞOK'ta raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...

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ŞOK 26-29 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a scooter geliyor! - Resim: 2

ŞOK 26-29 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU

- Gokidy Mini Print Kamera 1.199 TL

- Petrix Armut / Ördek Gece Lambası 349 TL

- Petrix Astronot Projeksiyon Gece Lambası 649 TL

- Rampage X-Jammer Oyuncı Mouse Pad 159 TL

- Hytech Hy-X6 Story Siyah Gaming Oyuncu Mouse 199 TL

- Hytech Hy-GK1 / Hy-GK2 Oyuncu Mikrofonlu Kulaklık 99,95 TL 

- Snopy Grazy Siyah Ledli Mikrofonlu Oyuncu Kulaklığı 299 TL

- Aile Katılımlı Etkiinlik Kitap Çeşitleri 39,95 TL

- Polly Pocket Moda Aksesuarları Oyun Setleri 199 TL

- Hot Wheels Şampiyonluk Parkuru Çeşitleri 699 TL

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ŞOK 26-29 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a scooter geliyor! - Resim: 3

ŞOK 26-29 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU

- Asonic Alarmlı Saat & Hoparlör 499 TL

- Sinbo Yağ Ölçer Akıllı Bluetooth Baskül 259 TL 

- Sinbo Masif Ahşap Abajur 189 TL 

- 3 Katlı Işıklı Raf 599 TL

- 2'li Ledolet Sensörlü Işık 199 TL

- 3'lü Ledolet Ampul 89,95 TL

- Baskılı Baza Altı Büyük Boy Hurç 79,95 TL 

- 4 Bölmeli Dolap Düzenleyici 79,95 TL

- Mega Boy Kapaklı Kutu 129 TL

- 12 Bölmeli Çekmece Düzenleyici 50 TL

- Midi Akordiyon Düzenleyici 29,95 TL

- Ütü Masası Kılıfı 79,95 TL

- Chantale Çocuk Bambu Çorap Çeşitleri 14,95 TL

- Fil Necati Okuma Kitap Çeşitleri 59,95 TL

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ŞOK 26-29 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a scooter geliyor! - Resim: 4

ŞOK 26-29 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU

- Rookie Led Tekerlekli Scooter 699 TL

- Gokidy Uzaktan Kumandalı Off-Road Araç 799 TL

- Dollyland Luvlie Bahar Modası 299 TL

- Minik Doktor / Tamirci / Prenses Oyun Seti 149 TL

- Müzikli Vantuzlu Direksiyon 149 TL 

- Aksesuarlı Sevimli Dostlar 199 TL 

- Pilli Hareketli Dinazor 199 TL

- Sesli Işıklı Mikrofon 129 TL

- Dollyland Minkie Yol Arkadaşım 299 TL 

- Metal Grafiti Yarış Arabası 59,95 TL 

- Dino Su Oyunu 50 TL

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