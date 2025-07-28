ŞOK 26-29 TEMMUZ 2025 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a mini print kamera geliyor!
İlgiyle takip edilen ŞOK Haftanın Fırsatları kataloğu yayımlandı. ŞOK'ta 29 Temmuz'a kadar led tekerlekli scooter, mini print kamera, oyuncu klavye, ışıklı şarj istasyonu, su sebili, oyuncu mouse, mini ütü masası, pilli temizlik fırçası gibi ürünlerde indirim var. Peki, ŞOK'ta başka hangi ürünler indirime girecek?
ŞOK 26-29 Temmuz Haftanın Fırsatları Kataloğu açıklandı. ŞOK'ta mini print kamera, katlanır kamp taşıma arabası, su sebili, ışıklı şarj istasyonu, kule tipi vantilatör, süpürge ve pek çok oyuncak çeşidi indirimli fiyatlarla raflardaki yerini alacak. Peki, ŞOK'ta başka hangi ürünler indirimde?
İşte 26-29 Temmuz 2025 Aktüel Kataloğu...
ŞOK 26-29 TEMMUZ 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Rookie Led Tekerlekli Scooter 699 TL
- Gokidy Mini Print Kamera 999 TL
- Rampage Hytech HY-X6 Story Siyah Gaming Oyuncu Mouse 199 TL
- Rampage KB-RX77 Runner Oyuncu Klavye 749 TL
- Rampage RP-PS5 RGB Işıklı Şarj İstasyonu 599 TL
- Ahşap Yapboz 100 TL
- Minik Dostum Seyahat Çantası 100 TL
- Büyük Gırgırlı Köpük Tabanca 129 TL
- Kalkanlı Su Atıcı 129 TL
25 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE
- Sensodyne Tam Koruma Beyazlatıcılı Diş Macunu 70 TL
- 1+1 Sensodyne Diş Eti Bakımı Diş Fırçası 80 TL
- Ülker Biskrem Extra Kakaolu 29 TL
- Nesquik Çokokare 60 TL
- 6'lı Selpak Yağ Emici Havlu 75 TL
ŞOK 22-29 TEMMUZ 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Sinbo Dik Süpürge 3.999 TL
- Kule Tipi Vantilatör 1.999 TL
- Pilli Temizlik Fırçası 299 TL
- Mini Ütü Masası 279 TL
ŞOK 22-29 TEMMUZ 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Su Sebili 4.999 TL
- 3'lü Meşrubat Bardağı 100 TL
- Ekose Masa Örtüsü
- Katlanır Kamp Taşıma Arabası 1.790 TL
ŞOK 22-29 TEMMUZ 2025 HAFTANIN FIRSATLARI
ŞOK 22-29 TEMMUZ 2025 HAFTANIN FIRSATLARI
NE ALIRSAN 50 TL