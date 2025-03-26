  1. Dünya Gazetesi
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. ŞOK 26 MART-1 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a bahçe ürünleri geliyor!

ŞOK 26 MART-1 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a bahçe ürünleri geliyor!

Binlerce kişinin merakla beklediği ŞOK 26 Mart-1 Nisan 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 26 Mart-1 Nisan 2025 tarihlerinde ŞOK'ta çiçek toprağından saksıya, bahçe tohumundan rattan sehpaya, hasır tabureden masa örtüsüne, buzdolabından televizyona kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca; bebek bezi, duş jeli, yumuşatıcı, şampuan ve pek çok gıda ürününde de indirim var. İşte 26 Mart-1 Nisan 2025 tarihlerinde ŞOK'ta raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ŞOK 26 MART-1 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a bahçe ürünleri geliyor! - Resim: 1

ŞOK 26 MART-1 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU

- Lio Salamura Siyah Zeytin 201-260 99 TL,

- Mis Yarım Yağlı Taze Peynir 89 TL,

- Mis Tam Yağlı 3 Dilim İnek Peyniri - 129 TL
Mis Labne 34,50 TL,

- Lezita Piliç Salam 47 TL,

- Balparmak Yayla ve Ova Çiçek Balı 299 TL,

- Erpiliç Piliç Büfe Salam 44 TL,

- Superfresh Elmalı Çıtır Rulo 69 TL,

- Carte D’or Selection Dondurma Çeşitleri 179 TL,

- Lipton Yellow Label Çay 199 TL

1 | 6
ŞOK 26 MART-1 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a bahçe ürünleri geliyor! - Resim: 2

ŞOK 26 MART-1 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU

- Rattan Tabure 119 TL, 

- Hasır Tabure 79,95 TL, 

- Bahar Koltuk 199 TL, 

- Troya Koltuk 499 TL, 

- Royal Kare Masa 499 TL, 

- Çocuk Sandalyesi 119 TL, 

- Rattan Sehpa 199 TL, 

- Bambu Koltuk 399 TL,

- Royal Yuvarlak Masa 599 TL,

- 100x140 cm Pvc Masa Örtüsü 75 TL, 

- 140x140 cm Pvc Masa Örtüsü 89,95 TL, 

- 140x140 cm Ekose Masa Örtüsü 75 TL, 

- Sahra Sakı Çeşitleri 9,95 TL - 59,95 TL

2 | 6
ŞOK 26 MART-1 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a bahçe ürünleri geliyor! - Resim: 3

ŞOK 26 MART-1 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU

- Kemer Saksı Çeşitleri 9,95 TL - 79,95 TL

- 2,5 litre Kristal Saksı 34,95 TL,

- 5 litre Kristal Saksı 49,95 TL,

- Sümbül Saksı Çeşitleri 19,95 TL - 49,95 TL, 

- Lale Saksı Çeşitleri 9,95 TL - 39,95 TL, 

- Askılı Makrome 49,95 TL, 

- Sümbül Balkon Saksısı 59,95 TL, 

- 6 litre Kemer Balkon Saksısı 39,95 TL, 

- 11 litre Kemer Balkon Saksısı 69,95 TL, 

- Bahçe Hortumu 299 TL,

- 4+1 Merdiven 749 TL,

- Fısfıs Çiçek Sulama Spreyi 24,95 TL, 

- 500 ml Sıvı Bitki Besini 34,95 TL, 

- Sümbül Sulama Kabı 39,95 TL, 

- 10 litre Çiçek Toprağı 34,95 TL, 

- Orkide Toprağı 34,95 TL,

- Greenway Çiçek Tohumu 29,90 TL

3 | 6
ŞOK 26 MART-1 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a bahçe ürünleri geliyor! - Resim: 4

ŞOK 26 MART-1 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU

- Elseve Güzelleştici Krem Kuru ve Sert Saçlar 137,90 TL,

- Gliss Oil Elixir Sıvı Saç Kremi 99 TL,

- Palette Saç Boyası Çeşitleri 89,90 TL,

- Pia Çantalı Makyaj Fırça Seti 189 TL, 

- Lady Club Vücut Spreyi 79,90 TL,

- Adam Erkek Edt Black/Victory 105 TL, 

- Arko Men Cool Tıraş Kremi 39,50 TL

4 | 6