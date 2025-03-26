ŞOK 26 MART-1 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a bahçe ürünleri geliyor!
Binlerce kişinin merakla beklediği ŞOK 26 Mart-1 Nisan 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 26 Mart-1 Nisan 2025 tarihlerinde ŞOK'ta çiçek toprağından saksıya, bahçe tohumundan rattan sehpaya, hasır tabureden masa örtüsüne, buzdolabından televizyona kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca; bebek bezi, duş jeli, yumuşatıcı, şampuan ve pek çok gıda ürününde de indirim var. İşte 26 Mart-1 Nisan 2025 tarihlerinde ŞOK'ta raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...
ŞOK 26 MART-1 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Lio Salamura Siyah Zeytin 201-260 99 TL,
- Mis Yarım Yağlı Taze Peynir 89 TL,
- Mis Tam Yağlı 3 Dilim İnek Peyniri - 129 TL
Mis Labne 34,50 TL,
- Lezita Piliç Salam 47 TL,
- Balparmak Yayla ve Ova Çiçek Balı 299 TL,
- Erpiliç Piliç Büfe Salam 44 TL,
- Superfresh Elmalı Çıtır Rulo 69 TL,
- Carte D’or Selection Dondurma Çeşitleri 179 TL,
- Lipton Yellow Label Çay 199 TL
ŞOK 26 MART-1 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Rattan Tabure 119 TL,
- Hasır Tabure 79,95 TL,
- Bahar Koltuk 199 TL,
- Troya Koltuk 499 TL,
- Royal Kare Masa 499 TL,
- Çocuk Sandalyesi 119 TL,
- Rattan Sehpa 199 TL,
- Bambu Koltuk 399 TL,
- Royal Yuvarlak Masa 599 TL,
- 100x140 cm Pvc Masa Örtüsü 75 TL,
- 140x140 cm Pvc Masa Örtüsü 89,95 TL,
- 140x140 cm Ekose Masa Örtüsü 75 TL,
- Sahra Sakı Çeşitleri 9,95 TL - 59,95 TL
ŞOK 26 MART-1 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Kemer Saksı Çeşitleri 9,95 TL - 79,95 TL
- 2,5 litre Kristal Saksı 34,95 TL,
- 5 litre Kristal Saksı 49,95 TL,
- Sümbül Saksı Çeşitleri 19,95 TL - 49,95 TL,
- Lale Saksı Çeşitleri 9,95 TL - 39,95 TL,
- Askılı Makrome 49,95 TL,
- Sümbül Balkon Saksısı 59,95 TL,
- 6 litre Kemer Balkon Saksısı 39,95 TL,
- 11 litre Kemer Balkon Saksısı 69,95 TL,
- Bahçe Hortumu 299 TL,
- 4+1 Merdiven 749 TL,
- Fısfıs Çiçek Sulama Spreyi 24,95 TL,
- 500 ml Sıvı Bitki Besini 34,95 TL,
- Sümbül Sulama Kabı 39,95 TL,
- 10 litre Çiçek Toprağı 34,95 TL,
- Orkide Toprağı 34,95 TL,
- Greenway Çiçek Tohumu 29,90 TL
ŞOK 26 MART-1 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Elseve Güzelleştici Krem Kuru ve Sert Saçlar 137,90 TL,
- Gliss Oil Elixir Sıvı Saç Kremi 99 TL,
- Palette Saç Boyası Çeşitleri 89,90 TL,
- Pia Çantalı Makyaj Fırça Seti 189 TL,
- Lady Club Vücut Spreyi 79,90 TL,
- Adam Erkek Edt Black/Victory 105 TL,
- Arko Men Cool Tıraş Kremi 39,50 TL