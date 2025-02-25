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  4. ŞOK 26 ŞUBAT - 4 MART 2025 KATALOĞU YAYIMLANDI: ŞOK'a Akıllı LED Projeksiyon Geliyor!

ŞOK 26 ŞUBAT - 4 MART 2025 KATALOĞU YAYIMLANDI: ŞOK'a Akıllı LED Projeksiyon Geliyor!

Binlerce kişinin merakla beklediği ŞOK 26 Şubat - 4 Mart 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 26 Şubat - 4 Mart 2025 tarihlerinde ŞOK'ta akıllı LED projeksiyondan dikiş makinesine, telefondan çok fonksiyonlu buharlı temizlik makinesine, çay makinesinden tava setlerine kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca; masa, sürahi, yazıcı televizyon, oyuncak, çeşitli atıştırmalık ve gıda ürünlerinde de indirim var. İşte 26 Şubat - 4 Mart 2025 tarihlerinde ŞOK'ta indirimli fiyatlarla satışa sunulacak ürünler...

ŞOK 28 ŞUBAT - 4 MART KATALOĞU

- Mis Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 119,50 TL

- Mis Tam Yağlı Tost Peynir 115 TL

- Mis Tulum Peyniri 89 TL

- Teremyağ Kase 63,50 TL

- Ünal Olgunlaştırılmış Tam Yağlı İnek Peyniri 189 TL

- Duranlar Rulo Süt Kaymağı 59 TL

- Balık Dünyası Palamut Dilim Temizlenmiş 99 TL

- 7days Kruvasan 17,50 TL

- Superfresh Pelmeni Mantı Patatesli 79 TL

- Çerezza Dev Fıstık 39,50 TL

- Payna Klasik Fıstıklı Baklava 79 TL

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ŞOK 28 ŞUBAT - 4 MART KATALOĞU

- Ülker Çiziviç Haşhaş&Baharat Peynirli Sandviç 36 TL

- Ülker Çizi Kraker Haşhaşlı&Baharatlı 37,50 TL

- Ülker Çikolatalı Gofret 4'lü 33,50 TL

- Ülker Çokoprens 10’lu 39,90 TL

- Ülker Çokoturta Çikolatalı Tart Portakallı 24,90 TL

- Ülker Olala Sufle/Sufle Frambuazlı 21,50 TL

- Ülker Finger Bisküvi 47,50 TL

- Ülker Biskrem Cookie Extra/Biskrem Extra 34,50 TL

- Alpella Tablet Çikolata 29 TL

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ŞOK 28 ŞUBAT - 4 MART KATALOĞU

- Pirantech Çok Fonksiyonlu Buharlı Temizlik Makinesi 3,950 TL,

- Superia Çay Makinesi 1,299 TL,

- Superia Doğrayıcı 899 TL

- Kumsal Tava+Sahan Set 349 TL, 

- 2'li Tava Set 349 TL, 

- 2'li Sahan Set 349 TL,

- Derin Tencere 449 TL,

- 3'lü Tak Çıkar Kulplu Tava Seti 1,499 TL, 

- Hascevher Tencere Seti 1,699 TL, 

- Cem Börek ve Balık Tavası 449 TL

- Döküm Kek Kalıbı 300 TL,

- Ahşap Kapaklı Borosilikat Cam Tencere 99,95 TL,

- Katlanabilir Masa 699 TL, 

- Kulplu Küvet 189 TL, 

- Kristal Sürahi 119 TL, 

- Sütlük 100 TL,

- Yer Sofrası 599 TL

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ŞOK 28 ŞUBAT - 4 MART KATALOĞU

- Barbie Prenses Bebekler 219 TL

- Barbie Mini Karakterler 49,95 TL

- Kuaför Seti 499 TL

- Şato Oyun Evi 399 TL

- Dollyland Luvlie Kayakçı Bebek 299 TL

- Askeri Uçak 349 TL

- Melisa Makyaj Masası Kartela 199 TL

- Dinozor Çeşitleri 149 TL

- Kız/Erkek Çocuk Aktivite Masası 249 TL

- Sevimli Kız/Erkek Gitarlı Figür 49,95 TL

- Monster Jip Açık Kasa 169 TL

- Geyik Figürlü Çocuk Matara 99,95 TL

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