ŞOK 26 ŞUBAT - 4 MART 2025 KATALOĞU YAYIMLANDI: ŞOK'a Akıllı LED Projeksiyon Geliyor!
Binlerce kişinin merakla beklediği ŞOK 26 Şubat - 4 Mart 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 26 Şubat - 4 Mart 2025 tarihlerinde ŞOK'ta akıllı LED projeksiyondan dikiş makinesine, telefondan çok fonksiyonlu buharlı temizlik makinesine, çay makinesinden tava setlerine kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca; masa, sürahi, yazıcı televizyon, oyuncak, çeşitli atıştırmalık ve gıda ürünlerinde de indirim var. İşte 26 Şubat - 4 Mart 2025 tarihlerinde ŞOK'ta indirimli fiyatlarla satışa sunulacak ürünler...
ŞOK 28 ŞUBAT - 4 MART KATALOĞU
- Mis Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 119,50 TL
- Mis Tam Yağlı Tost Peynir 115 TL
- Mis Tulum Peyniri 89 TL
- Teremyağ Kase 63,50 TL
- Ünal Olgunlaştırılmış Tam Yağlı İnek Peyniri 189 TL
- Duranlar Rulo Süt Kaymağı 59 TL
- Balık Dünyası Palamut Dilim Temizlenmiş 99 TL
- 7days Kruvasan 17,50 TL
- Superfresh Pelmeni Mantı Patatesli 79 TL
- Çerezza Dev Fıstık 39,50 TL
- Payna Klasik Fıstıklı Baklava 79 TL
ŞOK 28 ŞUBAT - 4 MART KATALOĞU
- Ülker Çiziviç Haşhaş&Baharat Peynirli Sandviç 36 TL
- Ülker Çizi Kraker Haşhaşlı&Baharatlı 37,50 TL
- Ülker Çikolatalı Gofret 4'lü 33,50 TL
- Ülker Çokoprens 10’lu 39,90 TL
- Ülker Çokoturta Çikolatalı Tart Portakallı 24,90 TL
- Ülker Olala Sufle/Sufle Frambuazlı 21,50 TL
- Ülker Finger Bisküvi 47,50 TL
- Ülker Biskrem Cookie Extra/Biskrem Extra 34,50 TL
- Alpella Tablet Çikolata 29 TL
ŞOK 28 ŞUBAT - 4 MART KATALOĞU
- Pirantech Çok Fonksiyonlu Buharlı Temizlik Makinesi 3,950 TL,
- Superia Çay Makinesi 1,299 TL,
- Superia Doğrayıcı 899 TL
- Kumsal Tava+Sahan Set 349 TL,
- 2'li Tava Set 349 TL,
- 2'li Sahan Set 349 TL,
- Derin Tencere 449 TL,
- 3'lü Tak Çıkar Kulplu Tava Seti 1,499 TL,
- Hascevher Tencere Seti 1,699 TL,
- Cem Börek ve Balık Tavası 449 TL
- Döküm Kek Kalıbı 300 TL,
- Ahşap Kapaklı Borosilikat Cam Tencere 99,95 TL,
- Katlanabilir Masa 699 TL,
- Kulplu Küvet 189 TL,
- Kristal Sürahi 119 TL,
- Sütlük 100 TL,
- Yer Sofrası 599 TL
ŞOK 28 ŞUBAT - 4 MART KATALOĞU
- Barbie Prenses Bebekler 219 TL
- Barbie Mini Karakterler 49,95 TL
- Kuaför Seti 499 TL
- Şato Oyun Evi 399 TL
- Dollyland Luvlie Kayakçı Bebek 299 TL
- Askeri Uçak 349 TL
- Melisa Makyaj Masası Kartela 199 TL
- Dinozor Çeşitleri 149 TL
- Kız/Erkek Çocuk Aktivite Masası 249 TL
- Sevimli Kız/Erkek Gitarlı Figür 49,95 TL
- Monster Jip Açık Kasa 169 TL
- Geyik Figürlü Çocuk Matara 99,95 TL