ŞOK 27-30 EYLÜL 2025 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a ekranlı IP kamera geliyor!
Binlerce kişinin merakla beklediği ŞOK 27-30 Eylül 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. ŞOK'ta ekranlı IP kamera, çiftli otomatik göğüs pompası, yaşa göre gelişim eğitici tablet, karanlıkta parlayan bebek battaniyesi, kedi su çeşmesi, taşıma kutusu, kapalı kedi tuvaleti gibi birçok üründe indirim var. Peki, ŞOK'ta başka hangi ürünler indirimli?
ŞOK 27-30 EYLÜL 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Kiwi Baby Çiftli Otomatik Göğüs Pompası 899 TL
- Ekranlı IP Kamera 899 TL
- Peluş Köpek Balığı 199 TL
- Yaşa Göre Değişim Eğitici Tablet 699 TL
- Sevimli Kule 100 TL
- Karanlıkta Parlayan Bebek Battaniyesi 249 TL
- Karanlıkta Parlayan Çocuk Halısı 299 TL
50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE
- Ülker Probis 448 G 80 TL
- Haribo Keyif Paketi 357 G 75 TL
- Signal White Now Diş Macunu Çeşitleri 99 TL
24 EYLÜL - 7 EKİM 2025 TARİHLERİNDE GEÇERLİ
- Petcarft 2'li Diş Kaşıma Kemiği 69.90 TL
- Kedi Su Çeşmesi 599 TL
- Kiwi Kameralı Akıllı Hayvan Besleyici 1.999 TL
- Kedi Taşıma Kutusu 199 TL
- Kapalı Kedi Tuvaleti 349 TL
- Basmalı Tüy Toplama Tarağı 49.90 TL
- Kedi Yatağı Radyatör Önü 399 TL