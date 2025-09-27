ŞOK 27-30 Eylül 2025 Aktüel Kataloğu belli oldu. ŞOK'ta ekranlı IP kamera, kameralı akıllı hayvan besleyici, tırmalama direği, mama kabı, figürlü mat, lisanslı dev puzzle, karanlıkta parlayan çocuk halısı gibi pek çok ürün indirimli fiyatlarla raflardaki yerini alacak. Peki, ŞOK'ta başka hangi ürünler indirime girecek? İşte ŞOK 27-30 Eylül 2025 Aktüel Kataloğu...