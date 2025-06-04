ŞOK 28 MAYIS-10 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a 3 kişilik otomatik çadır geliyor!
Beklenen ŞOK 28 Mayıs-10 Haziran 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 28 Mayıs-10 Haziran 2025 tarihlerinde ŞOK'ta çadır, akülü uzaktan kumandalı araba, buharlı temizlik makinesi, dokunmatik masa lambası, kamp matı, klima, olta seti gibi ürünlerde indirim var.
ŞOK, 28 Mayıs–10 Haziran 2025 tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Kampanya kapsamında kamp ve piknik malzemelerinden güneş kremlerine, oyuncaklardan aydınlatma ürünlerine kadar birçok kategoride cazip ürünler raflardaki yerini alıyor.
İşte ŞOK 28 Mayıs-10 Haziran 2025 Aktüel Kataloğu...
ŞOK 28 MAYIS-10 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- S-link Lyra/Aurora Gold Dokunmatik Masa Lambası 249 TL,
- Petrix Şişirilebilir Solar Led Lamba 249 TL,
- Petrix Sensörlü Solar Bahçe Lambası 449 TL,
- Pilsan Champion Akülü Uzaktan
- Kumandalı Araba 7.990 TL,
- Mounty 3 Kişilik Çadır 749 TL,
- Mounty Kamp Matı 219 TL,
- Mounty 3 Kişilik Otomatik Çadır 999 TL,
- Olta Seti 649 TL
ŞOK 28 MAYIS-10 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Pamuklu Peştamal 159 TL,
- Fileli Termos Plaj Çantası 229 TL,
- Viskon Peştamal 139 TL,
- Peştamal 89,95 TL,
- Dijital Baskılı Plaj Çantası 149 TL,
- File Plaj Çantası 199 TL,
- Jüt Plaj Çantası 199 TL.
- Nakışlı Kumaş Plaj Çantası 199 TL,
- Erkek Ham Bez Şort 229 TL,
- Kadın Terlik 119 TL,
- Kadın/Erkek Şortlu Takım 349 TL
ŞOK 28 MAYIS-10 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Kamp Testeresi 249 TL,
- Çakmaklı Kartuş Pürmüz Set 399 TL,
- Siboplu Kamp Ocak+450 gr Tüp 499 TL,
- Katlanabilir Metal Kürek Seti 299 TL,
- Kamp Çatal Kaşık Bıçak Seti 199 TL,
- Paracord Bileklik 100 TL,
-Kamp Bıçağı 249 TL,
- 2 kg Ece Bio Mangal Kömürü 129 TL