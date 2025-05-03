ŞOK 3-6 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a spor ürünleri geliyor!
Merakla beklenen ŞOK 3-6 Mayıs 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 3-6 Mayıs 2025 tarihlerinde ŞOK'ta masaj tabancasından egzersiz minderine, dijital banyo baskülüne, masa tenisi setinden pipetli sporcu matarasına kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.
Binlerce kişinin merakla beklediği ŞOK 3-6 Mayıs 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 3-6 Mayıs 2025 tarihlerinde ŞOK'ta masaj barı, pilates topu, egzersiz küreği, koşu bandı, manyetik dikey bisiklet, spor ayakkabı gibi ürünlerde indirim var. İşte 3-6 Mayıs 2025 tarihlerinde ŞOK'ta raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...
ŞOK 3-6 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Masaj Tabancası 749 TL
- Slazenger Egzersiz Minderi 349 TL
- Karın Kas Aleti 249 TL
- Sinbo Dijital Banyo Baskülü 199 TL
- Egzersiz Minderi 249 TL
- El/Ayak Bilek Ağırlığı 2’li 199 TL
- Pilates Bant 3’lü 100 TL
- Egzersiz Direnç Bandı 119 TL
- Pilates Topu 299 TL
- Neopren Dambıl 2’li 299 TL
- Masaj Barı 100 TL
- Masa Tenisi Seti 199 TL
- The Bootle Pipetli Sporcu Matarası 149 TL
- Slazenger Erkek Modal Şort 299 TL
ŞOK 3-6 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Slazenger Walk On Koşu Bandı 9.999 TL
- Slazenger Riverside Manyetik Dirençli Egzersiz Küreği 12.999 TL
- Fox Fitness FZ23 Bisiklet 3.899 TL
- Fox Fitness X2 Air Bike 7.999 TL
- Fox Fitness F70 Mini Bike 1.499 TL
ŞOK 3-6 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Vans Old Skool Ayakkabı Kahve/Siyah 2.299 TL
- Vans MN Ward Ayakkabı 2.299 TL
- Vans Ua Old Skool Ayakkabı Siyah/Mavi/Siyah-Beyaz/Lacivert/Yeşil/Bordo 2.499 TL
- Vans MN Skate Old Skool Ayakkabı 2.499 TL
- VansUA SK8-Low Ayakkabı 2.299 TL