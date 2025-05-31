ŞOK 31 MAYIS-3 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a oto bakım ürünleri geliyor!
ŞOK 31 Mayıs-3 Haziran 2025 Aktüel Kataloğu belli oldu. ŞOK'ta 31 Mayıs-3 Haziran 2025 tarihlerinde bagaj filesi, araç çöp kovası, tam sentetik motor yağı, cam suyu, lastik tamir kiti, kriko, bel desteği gibi ürünlerde indirim var.
Araç sahiplerini ilgilendiren ürünler ŞOK’un yeni aktüel kataloğunda yer aldı.
31 Mayıs-3 Haziran 2025 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel katalogda kompresör, oto şarjlı yıkama tabancası, araç içi şişme yatak, oto şemsiye güneşlik ve oto minderi gibi birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.
İşte 31 Mayıs-3 Haziran 2025 tarihlerinde ŞOK'ta raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...
ŞOK 31 MAYIS-3 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Araç İçi Temizleme Fırçası 50 TL
- Araç Çöp Kovası 75 TL
- 2'li Kör Nokta Ayna 29,95 TL
- Balık Yüzgeci Anten 75 TL
- Otopark Numaratör Fosforlu 34,95 TL
- Vantuz Telefon Tutucu 100 TL
- Oto Gözlük Tutucu 25 TL
- Kaporta Göçük Düzeltici 50 TL
- Oto Bardak Tutucu 39,95 TL
- Dikiz Ayna Telefon Tutucu Çok Fonksiyonlu 100 TL
- Dikiz Ayna Telefon Tutucu 89,95 TL
- 300 gram Pasta Cila 50 TL
- Lastik Tamir Kiti 75 TL
- Fren Balata Temizleme Spreyi 75 TL
- Oto Yıkama Bezi 75 TL
ŞOK 31 MAYIS-3 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Oto Şarjlı Yıkama Tabancası 799 TL
- Saplı Oto Büyük Yıkama Mopu 799 TL
- Ön Cam Metalize Güneşlik 50 TL
- Araç İçi Ambiyans Led Aydınlatma 199 TL
- Saplı Oto Yıkama Mopu 249 TL
- Araç İçi Düzenleyici 129 TL
- Seyahat Boyun Yastığı 50 TL
- Cırcırlı Kriko 499 TL
- Direksiyon Kılıfı 129 TL
- Araç İçi Şişme Yatak 899 TL
- Oto Minderi 199 TL
- Oto Güneşlik Brandası 299 TL
KASA ARKASI İNDİRİMLER
(25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli)
- Bingo Oksijen Çamaşır Suyu 69 TL
- 2470 ml Omo Sıvı Deterjan Sık Yıkananlar 179 TL
- 6x330 ml Sarıyer Kola 95 TL
- Ülker Hobby Fındıklı Bar 50 TL
Ülker Caramio Finger 89 TL