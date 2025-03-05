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ŞOK 5-11 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a Türk Kahvesi Makinesi Geliyor!

Binlerce kişinin merakla beklediği ŞOK 5-11 Mart 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 5-11 Mart 2025 tarihlerinde Şok'a Türk kahvesi makinesinden salata kurutucusuna, çok amaçlı mikser setinden çay setine, saç kurutma makinesinden ütüye kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca; pijama takımı, terlik, şampuan, saç boyası, makyaj çantası ve pek çok gıda ürününde de indirim var. İşte 5-11 Mart 2025 tarihlerinde Şok'ta raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...

ŞOK 5-11 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU

- Arzum Mini Duo 2'li Kahve Makinesi 2.499 TL, 

- Arzum Okka Minio Jet Türk Kahve Makinesi 1.099 TL,

- 12 Parça Çay Seti 599 TL, 

- Ayaklı Sunumluk 79,95 TL, 

- Yapraklı Kare Tepsi 249 TL, 

- Chef Salata Kurutucu 899 TL,

- Çok Amaçlı Mikser Seti 250 TL,

- Manuel El Rondosu 129 TL, 

- Dekoratif Metal Sunumluk 199 TL,

- Metaltex Tabaklık Köşe Rafı 249 TL, 

- Kancalı Fincan Askısı 75 TL, 

- Pai Ahşap Saplı Takı / Kupa Standı 199 TL, 

- Afrika Menekşesi Saksı Çiçeği 79,90 TL, 

- Silikon Maşa 24,95 TL, 

- Vakumlu Cam Saklama Kabı 52,95 TL, 

- Kase 24,95 TL, 

- Hasır Peçetelik 169 TL, 

- Metal Peçetelik 64,95 TL,

- Su Bardağı 34,95 TL

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ŞOK 5-11 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU

Kadın Kaşkorse Pijama Takımı 198 TL,

- Kadın Viskon Tek Alt 139 TL, 

- Arzum Linda Saç Kurutma Makinesi 799 TL, 

- Arzum Olivya Seramik Tabanlı Ütü 849 TL, 

- Esem Kadın/Erkek Terlik 299 TL, 

- 2'li Kadın Ribanalı Bato Slip 84,95 TL, 

- 2'li Kadın Ribanalı Slip 74 TL,

- 2'li Kadın Desenli Slip 69 TL,

- 2'li Kadın Marul Lastik Kısa Konç Çorap 59,95 TL, 

- 2'li Kadın Derby Çorap 49,95 TL, 

- Kadın/Erkek Şemsiye 179 TL, 

- Kapaklı Organizer Çanta 199 TL, 

- Organizer Çanta 159 TL, 

- Seyahat Organizer Büyük Boy 229 TL, 

- Kadın Omuz Çantası 179 TL,

- Kadın Cüzdan 119

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ŞOK 5-11 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU

- Lio Salamura Siyah Zeytin (261-290) 79,90 TL,

- Mis Uht Süt Laktozsuz 34,50 TL,

- Mis Yarım Yağlı Taze Beyaz Peynir 119 TL,

- Mis Dilimli Tam Yağlı Tost Peyniri 125 TL,

- Mis Yoğurt Yarım Yağlı Homojenize 49,50 TL,

- Teremyağ Gurme Kaymaklı Kase 49,90 TL,

- Anadolu Mutfağı Osmancık Pirinç 115 TL,

- Anadolu Mutfağı Yeşil Mercimek 49,90 TL,

- Amigo Yer Fıstığı Ezmesi 59,90 TL,

- Lezzetlim Dana Kavurma 129 TL,

- Pınar Keyifle Hindi Salam 59 TL,

- Akşeker Kangal Sucuk 115 TL,

- Anadolu Mutfağı Yeşil Mercimek 49,90 TL,

- Ülker Dankek Tart Kek Çilekli 49,95 TL,

- Dimes Buzz Mango&Portakal Aromalı İçecek 27,50 TL

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ŞOK 5-11 MART AKTÜEL KATALOĞU

- Mon Amour Hızlı ve Kolay Manikür 89 TL,

- Mon Amour Figürlü Lip Balm Çeşitleri 79,90 TL,

- Maybelline New York Falsies Surreal Mascara 229 TL,

- Pierre Cardin Belle Etoile EDT Çantalı Hediye Set 349 TL,

- Emotion Deodorant Çeşitleri 159 TL,

- Elidor Onarıcı ve Koruyucu/Güçlü ve Parlak Şampuan 175 TL,

- Nivea Göz Makyaj Temizleyici 89 TL,

- Pia Katlanır Makyaj Fırça Seti 149 TL,

- Garnier Kağıt Yüz Maskesi 49,90 TL

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