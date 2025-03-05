ŞOK 5-11 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a Türk Kahvesi Makinesi Geliyor!
Binlerce kişinin merakla beklediği ŞOK 5-11 Mart 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 5-11 Mart 2025 tarihlerinde Şok'a Türk kahvesi makinesinden salata kurutucusuna, çok amaçlı mikser setinden çay setine, saç kurutma makinesinden ütüye kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca; pijama takımı, terlik, şampuan, saç boyası, makyaj çantası ve pek çok gıda ürününde de indirim var. İşte 5-11 Mart 2025 tarihlerinde Şok'ta raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...
ŞOK 5-11 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Arzum Mini Duo 2'li Kahve Makinesi 2.499 TL,
- Arzum Okka Minio Jet Türk Kahve Makinesi 1.099 TL,
- 12 Parça Çay Seti 599 TL,
- Ayaklı Sunumluk 79,95 TL,
- Yapraklı Kare Tepsi 249 TL,
- Chef Salata Kurutucu 899 TL,
- Çok Amaçlı Mikser Seti 250 TL,
- Manuel El Rondosu 129 TL,
- Dekoratif Metal Sunumluk 199 TL,
- Metaltex Tabaklık Köşe Rafı 249 TL,
- Kancalı Fincan Askısı 75 TL,
- Pai Ahşap Saplı Takı / Kupa Standı 199 TL,
- Afrika Menekşesi Saksı Çiçeği 79,90 TL,
- Silikon Maşa 24,95 TL,
- Vakumlu Cam Saklama Kabı 52,95 TL,
- Kase 24,95 TL,
- Hasır Peçetelik 169 TL,
- Metal Peçetelik 64,95 TL,
- Su Bardağı 34,95 TL
ŞOK 5-11 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU
Kadın Kaşkorse Pijama Takımı 198 TL,
- Kadın Viskon Tek Alt 139 TL,
- Arzum Linda Saç Kurutma Makinesi 799 TL,
- Arzum Olivya Seramik Tabanlı Ütü 849 TL,
- Esem Kadın/Erkek Terlik 299 TL,
- 2'li Kadın Ribanalı Bato Slip 84,95 TL,
- 2'li Kadın Ribanalı Slip 74 TL,
- 2'li Kadın Desenli Slip 69 TL,
- 2'li Kadın Marul Lastik Kısa Konç Çorap 59,95 TL,
- 2'li Kadın Derby Çorap 49,95 TL,
- Kadın/Erkek Şemsiye 179 TL,
- Kapaklı Organizer Çanta 199 TL,
- Organizer Çanta 159 TL,
- Seyahat Organizer Büyük Boy 229 TL,
- Kadın Omuz Çantası 179 TL,
- Kadın Cüzdan 119
ŞOK 5-11 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Lio Salamura Siyah Zeytin (261-290) 79,90 TL,
- Mis Uht Süt Laktozsuz 34,50 TL,
- Mis Yarım Yağlı Taze Beyaz Peynir 119 TL,
- Mis Dilimli Tam Yağlı Tost Peyniri 125 TL,
- Mis Yoğurt Yarım Yağlı Homojenize 49,50 TL,
- Teremyağ Gurme Kaymaklı Kase 49,90 TL,
- Anadolu Mutfağı Osmancık Pirinç 115 TL,
- Anadolu Mutfağı Yeşil Mercimek 49,90 TL,
- Amigo Yer Fıstığı Ezmesi 59,90 TL,
- Lezzetlim Dana Kavurma 129 TL,
- Pınar Keyifle Hindi Salam 59 TL,
- Akşeker Kangal Sucuk 115 TL,
- Anadolu Mutfağı Yeşil Mercimek 49,90 TL,
- Ülker Dankek Tart Kek Çilekli 49,95 TL,
- Dimes Buzz Mango&Portakal Aromalı İçecek 27,50 TL
ŞOK 5-11 MART AKTÜEL KATALOĞU
- Mon Amour Hızlı ve Kolay Manikür 89 TL,
- Mon Amour Figürlü Lip Balm Çeşitleri 79,90 TL,
- Maybelline New York Falsies Surreal Mascara 229 TL,
- Pierre Cardin Belle Etoile EDT Çantalı Hediye Set 349 TL,
- Emotion Deodorant Çeşitleri 159 TL,
- Elidor Onarıcı ve Koruyucu/Güçlü ve Parlak Şampuan 175 TL,
- Nivea Göz Makyaj Temizleyici 89 TL,
- Pia Katlanır Makyaj Fırça Seti 149 TL,
- Garnier Kağıt Yüz Maskesi 49,90 TL