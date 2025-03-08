ŞOK 5-11 MART 2025 HAFTANIN FIRSATLARI KATALOĞU: ŞOK'a İkili Kahve Makinesi Geliyor!
Merakla beklenen 5-11 Mart 2025 ŞOK Haftanın Fırsatları Kataloğu yayımlandı. 5-11 Mart 2025 tarihlerinde ŞOK'ta ikili kahve makinesinden salata kurutucuya, çok amaçlı mikser setinden saç kurutma makinesine, terlikten şemsiyeye kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca; pijama takımı, terlik, mikrodalga fırın, ayakkabılık, ikili sehpa, klima, bulaşık makinesi ve pek çok gıda ürününde de indirim var. İşte 5-11 Mart 2025 tarihlerinde ŞOK'ta raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...
ŞOK 5-11 MART 2025 HAFTANIN FIRSATLARI KATALOĞU
- Arzum Mini Duo 2'li Kahve Makinesi 2.499 TL,
- Arzum Okka Minio Jet Türk Kahve Makinesi 1.099 TL,
- 12 Parça Çay Seti 599 TL,
- Ayaklı Sunumluk 79,95 TL,
- Yapraklı Kare Tepsi 249 TL,
- Chef Salata Kurutucu 899 TL,
- Çok Amaçlı Mikser Seti 250 TL,
- Manuel El Rondosu 129 TL,
- Dekoratif Metal Sunumluk 199 TL,
- Metaltex Tabaklık Köşe Rafı 249 TL,
- Kancalı Fincan Askısı 75 TL,
- Pai Ahşap Saplı Takı / Kupa Standı 199 TL,
- Afrika Menekşesi Saksı Çiçeği 79,90 TL,
- Silikon Maşa 24,95 TL,
- Vakumlu Cam Saklama Kabı 52,95 TL,
- Kase 24,95 TL,
- Hasır Peçetelik 169 TL,
- Metal Peçetelik 64,95 TL,
- Su Bardağı 34,95 TL
ŞOK 5-11 MART 2025 HAFTANIN FIRSATLARI KATALOĞU
- Kadın Viskon Tek Alt 139 TL,
- Arzum Linda Saç Kurutma Makinesi 799 TL,
- Arzum Olivya Seramik Tabanlı Ütü 849 TL,
- Esem Kadın/Erkek Terlik 299 TL,
- 2'li Kadın Ribanalı Bato Slip 84,95 TL,
- 2'li Kadın Ribanalı Slip 74 TL,
- 2'li Kadın Desenli Slip 69 TL,
- 2'li Kadın Marul Lastik Kısa Konç Çorap 59,95 TL,
- 2'li Kadın Derby Çorap 49,95 TL,
- Kadın/Erkek Şemsiye 179 TL,
- Kapaklı Organizer Çanta 199 TL,
- Organizer Çanta 159 TL,
- Seyahat Organizer Büyük Boy 229 TL,
- Kadın Omuz Çantası 179 TL,
Kadın Cüzdan 119
ŞOK 5-11 MART 2025 HAFTANIN FIRSATLARI KATALOĞU
- Lio Salamura Siyah Zeytin (261-290) 79,90 TL
- Mis Uht Süt Laktozsuz 34,50 TL
- Mis Yarım Yağlı Taze Beyaz Peynir 119 TL
- Mis Dilimli Tam Yağlı Tost Peyniri 125 TL
- Mis Yoğurt Yarım Yağlı Homojenize 49,50 TL
- Teremyağ Gurme Kaymaklı Kase 49,90 TL
- Anadolu Mutfağı Osmancık Pirinç 115 TL
- Anadolu Mutfağı Yeşil Mercimek 49,90 TL
- Amigo Yer Fıstığı Ezmesi 59,90 TL
- Lezzetlim Dana Kavurma 129 TL
- Pınar Keyifle Hindi Salam 59 TL
- Akşeker Kangal Sucuk 115 TL
- Anadolu Mutfağı Yeşil Mercimek 49,90 TL
- Ülker Dankek Tart Kek Çilekli 49,95 TL
- Dimes Buzz Mango&Portakal Aromalı İçecek - 27,50 TL
ŞOK 5-11 MART 2025 HAFTANIN FIRSATLARI KATALOĞU
- Mon Amour Hızlı ve Kolay Manikür 89 TL
- Mon Amour Figürlü Lip Balm Çeşitleri 79,90 TL
- Maybelline New York Falsies Surreal Mascara 229 TL
- Pierre Cardin Belle Etoile EDT Çantalı Hediye Set 349 TL
- Emotion Deodorant Çeşitleri 159 TL
- Elidor Onarıcı ve Koruyucu/Güçlü ve Parlak Şampuan 175 TL
- Nivea Göz Makyaj Temizleyici 89 TL
- Pia Katlanır Makyaj Fırça Seti 149 TL
- Garnier Kağıt Yüz Maskesi 49,90 TL