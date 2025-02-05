ŞOK 5-11 ŞUBAT İNDİRİM KATALOĞU YAYIMLANDI: ŞOK'a Hangi Ürünler Geliyor?
Binlerce kişinin merakla beklediği ŞOK 5-11 Şubat 2025 İndirim Kataloğu yayımlandı. 5-11 Şubat 2025 tarihleri itibarıyla ŞOK'a supersonic saç kurutma makinesinden telefona, akıllı saatten epilasyon aletine, kahve makinesinden hoparlöre birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca; gıda, kişisel bakım ürünleri ve hayvan mamaları gibi pek çok üründe de indirim var. İşte 5-11 Şubat 2025 tarihlerinde ŞOK'ta raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...
ŞOK 5-11 ŞUBAT HAFTANIN FIRSATLARI
- Lio Az Tuzlu Salamura Zeytin (291-320): 99,90 TL
- Mis Yoğurt Tam Yağlı Homojenize: 19,25
- Danone %1 Yağlı Laktozsuz Süt: 35,50 TL
- Teremyağ Kasem Margarin: 35,50 TL
- Danone Danissimo Kırmızı Meyveli Yoğurt: 19,50 TL
- Fide İlikli Kemik Suyu: 25,90 TL
- Dr. Oetker Instant Maya: 17,25 TL
- Laylaylom El Yapımı Şeker: 29,90 TL
- Eti Antep Fıstıklı Çikolata: 79,90 TL
- Kavaklıdere Şalgam Suyu Acılı: 45 TL
- Hatır Türk Kahvesi: 49,90 TL
ŞOK 5-11 ŞUBAT HAFTANIN FIRSATLARI
- Pantene Saç Kremi Çeşitleri: 79 TL
- Rexona Deodorant Çeşitleri: 119 TL
- Sleepy Natural 2’li Jumbo: 179,50 TL
- Cire Aseptine Prebiyotik El Kremi Çeşitleri: 19,90 TL
- Colgate Max White Diş Macunu Çeşitleri: 74,50 TL
- Selsil Pak Köpük Temizleyici Sprey: 44,90 TL
- Selsil Pak Genel Amaçlı Temizleyici: 26,50 TL
- Rinso Toz Deterjan Limon ve Karbonat & Beyaz Sirke ve Çamaşır Sodası: 295 TL
ŞOK 5-11 ŞUBAT HAFTANIN FIRSATLARI
- Kadın Soft Kumaş Pijama Takımı: 399 TL
- Kadın Tek Alt İnce Polar: 159 TL
- Çapraz Omuz Çantası: 179 TL
- Zincirli Omuz Çantası: 229 TL
- Kutulu Kemer: 69,95 TL
- Kadın Kürklü Terlik: 119 TL
- Erkek Oduncu Gömlek: 249 TL
- Spor Tayt: 99,95 TL
- Penti Fluffy Termal Tayt: 379 TL
- Kadın Ponponlu Terlik: 119 TL
- 2'li Kadın Slip: 69,95 TL
- Dantelli Bralet: 119 TL
- Erkek Gondol Terlik: 149 TL
- Erkek Boxer: 69,95 TL
- 5'li Erkek Casual Çorap: 89,95 TL
- Kadın Marul Soket Çorap: 29,95 TL
- Kadın Simli Soket Çorap: 39,95 TL
- 2'li Kadın Derby Soket Çorap: 49,95 TL
ŞOK 5-11 ŞUBAT HAFTANIN FIRSATLARI
- Mikado Bluetooth Hoparlör: 599 TL
- Petrix Tuz Lambası: 349 TL
- Ledolet Taşınabilir Masa Lambası: 229 TL
- Forever Mini Saç Düzleştirici: 179 TL
- Forever USB Şarjlı Dekoratif Lamba: 219 TL
- Forever Cam Dekoratif Aydınlatma: 229 TL
- Arzum Minio Duo 2'li Kahve Makinesi: 2.499 TL
- 40'lı Filtre Kahve Kağıdı: 39,95 TL
- Arzum Bonjour Filtre Kahve Makinesi: 1.599 TL
- Mandallı Fotoğraf Çerçevesi: 129 TL
- Ahşap Ayna: 99,95 TL
- Keramika Sevgililer Günü Fincan Seti: 149 TL
- 3'lü LAV Su Bardağı: 99,95 TL
- 3'lü LAV Meşrubat Bardağı: 109 TL
- LAV Karaf: 89,95 TL
- Bambu Kalpli Çerezlik: 119 TL
- Bambu Papatya Çerezlik: 119 TL
- Bambu Yuvarlak / Dikdörtgen Çerezlik: 119 TL
- Kalpli Cam Çerezlik: 24,95 TL
- Kalpli Kelepçeli Kek Kalıbı: 149 TL
- Minkie Biblo Bebek: 99,95 TL
- 4'lü Kalp Balon: 39,95 TL
- Puzzle 1000 Parça: 79,95 TL