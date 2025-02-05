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ŞOK 5-11 ŞUBAT İNDİRİM KATALOĞU YAYIMLANDI: ŞOK'a Hangi Ürünler Geliyor?

Binlerce kişinin merakla beklediği ŞOK 5-11 Şubat 2025 İndirim Kataloğu yayımlandı. 5-11 Şubat 2025 tarihleri itibarıyla ŞOK'a supersonic saç kurutma makinesinden telefona, akıllı saatten epilasyon aletine, kahve makinesinden hoparlöre birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca; gıda, kişisel bakım ürünleri ve hayvan mamaları gibi pek çok üründe de indirim var. İşte 5-11 Şubat 2025 tarihlerinde ŞOK'ta raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...

ŞOK 5-11 ŞUBAT HAFTANIN FIRSATLARI

- Lio Az Tuzlu Salamura Zeytin (291-320): 99,90 TL

- Mis Yoğurt Tam Yağlı Homojenize: 19,25

- Danone %1 Yağlı Laktozsuz Süt: 35,50 TL

- Teremyağ Kasem Margarin: 35,50 TL

- Danone Danissimo Kırmızı Meyveli Yoğurt: 19,50 TL

- Fide İlikli Kemik Suyu: 25,90 TL

- Dr. Oetker Instant Maya: 17,25 TL

- Laylaylom El Yapımı Şeker: 29,90 TL

- Eti Antep Fıstıklı Çikolata: 79,90 TL

- Kavaklıdere Şalgam Suyu Acılı: 45 TL

- Hatır Türk Kahvesi: 49,90 TL

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ŞOK 5-11 ŞUBAT HAFTANIN FIRSATLARI

- Pantene Saç Kremi Çeşitleri: 79 TL

- Rexona Deodorant Çeşitleri: 119 TL

- Sleepy Natural 2’li Jumbo: 179,50 TL

- Cire Aseptine Prebiyotik El Kremi Çeşitleri: 19,90 TL

- Colgate Max White Diş Macunu Çeşitleri: 74,50 TL

- Selsil Pak Köpük Temizleyici Sprey: 44,90 TL

- Selsil Pak Genel Amaçlı Temizleyici: 26,50 TL

- Rinso Toz Deterjan Limon ve Karbonat & Beyaz Sirke ve Çamaşır Sodası: 295 TL

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ŞOK 5-11 ŞUBAT HAFTANIN FIRSATLARI

- Kadın Soft Kumaş Pijama Takımı: 399 TL 

- Kadın Tek Alt İnce Polar: 159 TL

- Çapraz Omuz Çantası: 179 TL

- Zincirli Omuz Çantası: 229 TL

- Kutulu Kemer: 69,95 TL

- Kadın Kürklü Terlik: 119 TL

- Erkek Oduncu Gömlek: 249 TL 

- Spor Tayt: 99,95 TL

- Penti Fluffy Termal Tayt: 379 TL

- Kadın Ponponlu Terlik: 119 TL 

- 2'li Kadın Slip: 69,95 TL

- Dantelli Bralet: 119 TL 

- Erkek Gondol Terlik: 149 TL

- Erkek Boxer: 69,95 TL 

- 5'li Erkek Casual Çorap: 89,95 TL

- Kadın Marul Soket Çorap: 29,95 TL

- Kadın Simli Soket Çorap: 39,95 TL

- 2'li Kadın Derby Soket Çorap: 49,95 TL

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ŞOK 5-11 ŞUBAT HAFTANIN FIRSATLARI

- Mikado Bluetooth Hoparlör: 599 TL

- Petrix Tuz Lambası: 349 TL

- Ledolet Taşınabilir Masa Lambası: 229 TL

- Forever Mini Saç Düzleştirici: 179 TL 

- Forever USB Şarjlı Dekoratif Lamba: 219 TL

- Forever Cam Dekoratif Aydınlatma: 229 TL

- Arzum Minio Duo 2'li Kahve Makinesi: 2.499 TL 

- 40'lı Filtre Kahve Kağıdı: 39,95 TL 

- Arzum Bonjour Filtre Kahve Makinesi: 1.599 TL

- Mandallı Fotoğraf Çerçevesi: 129 TL 

- Ahşap Ayna: 99,95 TL

- Keramika Sevgililer Günü Fincan Seti: 149 TL 

- 3'lü LAV Su Bardağı: 99,95 TL

- 3'lü LAV Meşrubat Bardağı: 109 TL

- LAV Karaf: 89,95 TL

- Bambu Kalpli Çerezlik: 119 TL 

- Bambu Papatya Çerezlik: 119 TL 

- Bambu Yuvarlak / Dikdörtgen Çerezlik: 119 TL 

- Kalpli Cam Çerezlik: 24,95 TL

- Kalpli Kelepçeli Kek Kalıbı: 149 TL 

- Minkie Biblo Bebek: 99,95 TL 

- 4'lü Kalp Balon: 39,95 TL

- Puzzle 1000 Parça: 79,95 TL

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