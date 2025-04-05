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ŞOK 5-8 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a dikey süpürge geliyor!

Binlerce kişinin merakla beklediği ŞOK 5-8 Nisan 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 5-8 Nisan 2025 tarihlerinde ŞOK'ta dikey süpürgeden temizlik setine, terlikten yarış arabasına, kutu oyunlarından çocuk kitaplarına kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca; yumuşatıcı, şampuan, zeytinyağı, dondurma çeşitleri, çamaşır deterjanı gibi ürünlerde de indirim var. İşte 5-8 Nisan 2025 tarihlerinde ŞOK'ta raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...

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ŞOK 5-8 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a dikey süpürge geliyor! - Resim: 1

ŞOK 5-8 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU

- Yarış Arabası 250 TL, 

- Gokidy Sök-Tak Dinozorlar 50 TL, 

- Gokidy Minik Doktor / Tamirci / Bahçıvan Oyun Seti 200 TL, 

- 30 cm Dollyland Lovlie Uzun Saçlı Prenses 200 TL,

- Aslan Figürlü Sprey Tabanca 200 TL,

- Hot Wheels Şehir Temalı Fırlatma Seti 200 TL,

- Büyük Teker Araba 100 TL, Aksesuarlı Sevimli At Seti 100 TL, 

- 30 cm Barbie Büyüleyici Parti Bebekleri 300 TL, 
İş Araçları 75 TL, 

- Çılgın Motorlu Hayvanlar 100 TL,

- Balık Olta Seti 100 TL,

- Pilsan Blok İş Makineleri Serisi 200 TL

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ŞOK 5-8 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a dikey süpürge geliyor! - Resim: 2

ŞOK 2-8 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU

- PiranTech Şarjlı Dik Süpürge 2.999 TL,

- YUI Buharlı Temizlik Makinesi 2.899 TL,

- Arzum Linda Saç Kurutma Makinesi 899 TL,

- Çubuk/Çember/Kare Havluluk 89,95 TL,

- Kurutma Makinesi Tutacağı 89,95 TL,

- Bornaz Askısı 89,95 TL,

- Kağıt Havluluk 89,95 TL,

- Sepetli 3'lü Bulaşık Süngeri 49,95 TL,

- Hazneli Sprey El Mopu 119 TL,

- Mikrofiber Toz Alıcı 59,95 TL, 

- Color Pilli Temizlik Fırçası 299 TL,

- Carino Terra Ütü Masası 599 TL,

- Carino Bella Kurutmalık 299 TL,

- 360 Spin Mop 249 TL

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ŞOK 5-8 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a dikey süpürge geliyor! - Resim: 3

ŞOK 2-8 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU

- Alo ve Rinso Toz Deterjan 289 TL,

- Rinso Sıvı Deterjan 5 L 145 TL,

- Mintax Mikrofiber Cam Bezi 29,90 TL,

- Mintax Mikrofiber Temizlik Bezi 52,90 TL,

- Mintax Tül ve Çamaşır Beyazlatıcı 49,90 TL,

- Mintax Yer Temizlik Havlusu 99 TL,

- Mintax Yüzey Temizleyici 66,50 TL,

- Mintax Silikonlu Temizleyici 42,50 TL,

- Mintax Sirkeli Genel Temizleyici 42,50 TL,

- Mintax Yoğun Çamaşır Suyu 32,50 TL,

- Mintax Ahşap Temizleyici 43,90 TL,

- Arzum Cleancompact Cydone Süpürge 2.999 TL,

- Lungo 2'si 1 Arada Dikey Süpürge 1.399 TL,

- Practical 2'si 1 Arada Dikey Elektrikli Süpürge 1.499 TL,

- Otomatik Mop Set 799 TL,

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ŞOK 5-8 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a dikey süpürge geliyor! - Resim: 4

ŞOK 2-8 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU

- Erkek Çift Toka Terlik 109 TL,

- Kadın Çift Toka Terlik 109 TL, 

- Kadın Tokalı Terlik Rugan 100 TL,

- Çocuk Çift Toka Terlik 100 TL,

- Kadın Simli Bant Terlik 100 TL

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