ŞOK 5-8 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a dikey süpürge geliyor!
Binlerce kişinin merakla beklediği ŞOK 5-8 Nisan 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 5-8 Nisan 2025 tarihlerinde ŞOK'ta dikey süpürgeden temizlik setine, terlikten yarış arabasına, kutu oyunlarından çocuk kitaplarına kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca; yumuşatıcı, şampuan, zeytinyağı, dondurma çeşitleri, çamaşır deterjanı gibi ürünlerde de indirim var. İşte 5-8 Nisan 2025 tarihlerinde ŞOK'ta raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...
ŞOK 5-8 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Yarış Arabası 250 TL,
- Gokidy Sök-Tak Dinozorlar 50 TL,
- Gokidy Minik Doktor / Tamirci / Bahçıvan Oyun Seti 200 TL,
- 30 cm Dollyland Lovlie Uzun Saçlı Prenses 200 TL,
- Aslan Figürlü Sprey Tabanca 200 TL,
- Hot Wheels Şehir Temalı Fırlatma Seti 200 TL,
- Büyük Teker Araba 100 TL, Aksesuarlı Sevimli At Seti 100 TL,
- 30 cm Barbie Büyüleyici Parti Bebekleri 300 TL,
İş Araçları 75 TL,
- Çılgın Motorlu Hayvanlar 100 TL,
- Balık Olta Seti 100 TL,
- Pilsan Blok İş Makineleri Serisi 200 TL
ŞOK 2-8 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- PiranTech Şarjlı Dik Süpürge 2.999 TL,
- YUI Buharlı Temizlik Makinesi 2.899 TL,
- Arzum Linda Saç Kurutma Makinesi 899 TL,
- Çubuk/Çember/Kare Havluluk 89,95 TL,
- Kurutma Makinesi Tutacağı 89,95 TL,
- Bornaz Askısı 89,95 TL,
- Kağıt Havluluk 89,95 TL,
- Sepetli 3'lü Bulaşık Süngeri 49,95 TL,
- Hazneli Sprey El Mopu 119 TL,
- Mikrofiber Toz Alıcı 59,95 TL,
- Color Pilli Temizlik Fırçası 299 TL,
- Carino Terra Ütü Masası 599 TL,
- Carino Bella Kurutmalık 299 TL,
- 360 Spin Mop 249 TL
ŞOK 2-8 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Alo ve Rinso Toz Deterjan 289 TL,
- Rinso Sıvı Deterjan 5 L 145 TL,
- Mintax Mikrofiber Cam Bezi 29,90 TL,
- Mintax Mikrofiber Temizlik Bezi 52,90 TL,
- Mintax Tül ve Çamaşır Beyazlatıcı 49,90 TL,
- Mintax Yer Temizlik Havlusu 99 TL,
- Mintax Yüzey Temizleyici 66,50 TL,
- Mintax Silikonlu Temizleyici 42,50 TL,
- Mintax Sirkeli Genel Temizleyici 42,50 TL,
- Mintax Yoğun Çamaşır Suyu 32,50 TL,
- Mintax Ahşap Temizleyici 43,90 TL,
- Arzum Cleancompact Cydone Süpürge 2.999 TL,
- Lungo 2'si 1 Arada Dikey Süpürge 1.399 TL,
- Practical 2'si 1 Arada Dikey Elektrikli Süpürge 1.499 TL,
- Otomatik Mop Set 799 TL,
ŞOK 2-8 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Erkek Çift Toka Terlik 109 TL,
- Kadın Çift Toka Terlik 109 TL,
- Kadın Tokalı Terlik Rugan 100 TL,
- Çocuk Çift Toka Terlik 100 TL,
- Kadın Simli Bant Terlik 100 TL