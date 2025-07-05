ŞOK 5-8 TEMMUZ 2025 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a buhar kazanlı ütü geliyor!
ŞOK 5-8 Temmuz 2025 Aktüel Kataloğu belli oldu. 5-8 Temmuz 2025 tarihlerinde ŞOK'ta buhar kazanlı ütüden dikey süpürgeye, şarj edilebilir led duvar aplikten dekoratif kristal şarjlı lambaya, bisikletten gıda çeşitlerine kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla raflarda olacak.
ŞOK 5-8 Temmuz 2025 Aktüel Kataloğunda indirime girecek ürünler belli oldu.
Ev aletlerinde gıdaya, oyuncak çeşitlerinden temizlik malzemelerine kadar birçok ürün indirimde olacak.
İşte ŞOK 5-8 Temmuz 2025 Aktüel Kataloğu...
ŞOK 2-8 TEMMUZ 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Sinbo Sanayi Tipi Vantilatör 1.499 TL
- Arzum Linda Saç KurutmaMakinesi 899 TL
- Sinbo Saç Şekillendirme Cihazı 2.999 TL
- Kreuzer Buharlı Kırışık Giderici 749 TL
- Dijital Baskül 239 TL
- Mikado Harmony Hoparlör 499 TL
- Mikado Led Bluetooth Hoparlör 599 TL
ŞOK 2-8 TEMMUZ 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Lüks Kamp Sandalyesi 1.390 TL
- Desenli Kamp Sandalyesi 329 TL
- Kamp Sandalyesi 289 TL
- Katlanır Kare Kamp Masası 499 TL
- Güneşlikli Kamp Sandalyesi 1.190 TL
- Katlanır Ahşap Görünümlü Alüminyum Masa 999 TL
- Kamp Taburesi 100 TL
ŞOK 2-8 TEMMUZ 2025 HAFTANIN FIRSATLARI
- Mis Tam Yağlı Beyaz Peynir 600 g 155 TL
- Mis Süt Yağsız 1 L 19.90 TL
- Mis Tereyağı 165 TL