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ŞOK 5-8 TEMMUZ 2025 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a buhar kazanlı ütü geliyor!

ŞOK 5-8 Temmuz 2025 Aktüel Kataloğu belli oldu. 5-8 Temmuz 2025 tarihlerinde ŞOK'ta buhar kazanlı ütüden dikey süpürgeye, şarj edilebilir led duvar aplikten dekoratif kristal şarjlı lambaya, bisikletten gıda çeşitlerine kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla raflarda olacak.

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ŞOK 5-8 TEMMUZ 2025 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a buhar kazanlı ütü geliyor! - Resim: 1

ŞOK 5-8 Temmuz 2025 Aktüel Kataloğunda indirime girecek ürünler belli oldu.

Ev aletlerinde gıdaya, oyuncak çeşitlerinden temizlik malzemelerine kadar birçok ürün indirimde olacak.

İşte ŞOK 5-8 Temmuz 2025 Aktüel Kataloğu...

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ŞOK 5-8 TEMMUZ 2025 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a buhar kazanlı ütü geliyor! - Resim: 2

ŞOK 2-8 TEMMUZ 2025 AKTÜEL KATALOĞU

- Sinbo Sanayi Tipi Vantilatör 1.499 TL

- Arzum Linda Saç KurutmaMakinesi 899 TL 

- Sinbo Saç Şekillendirme Cihazı 2.999 TL 

- Kreuzer Buharlı Kırışık Giderici 749 TL 

- Dijital Baskül 239 TL 

- Mikado Harmony Hoparlör 499 TL 

- Mikado Led Bluetooth Hoparlör 599 TL

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ŞOK 5-8 TEMMUZ 2025 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a buhar kazanlı ütü geliyor! - Resim: 3

ŞOK 2-8 TEMMUZ 2025 AKTÜEL KATALOĞU

- Lüks Kamp Sandalyesi 1.390 TL

- Desenli Kamp Sandalyesi 329 TL 

- Kamp Sandalyesi 289 TL 

- Katlanır Kare Kamp Masası 499 TL 

- Güneşlikli Kamp Sandalyesi 1.190 TL 

- Katlanır Ahşap Görünümlü Alüminyum Masa 999 TL 

- Kamp Taburesi 100 TL 

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ŞOK 5-8 TEMMUZ 2025 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a buhar kazanlı ütü geliyor! - Resim: 4

ŞOK 2-8 TEMMUZ 2025 HAFTANIN FIRSATLARI

- Mis Tam Yağlı Beyaz Peynir 600 g 155 TL

- Mis Süt Yağsız 1 L 19.90 TL

- Mis Tereyağı 165 TL

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