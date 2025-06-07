ŞOK 7-10 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a 26 jant bisiklet geliyor!
ŞOK'un 7-10 Haziran 2025 aktüel kataloğunda 26 jant bisiklet, valiz seti, kamp malzemeleri, piknik ürünleri, güneş kremi ve çeşitli oyuncaklar indirimli fiyatlarla yer alıyor. Katalog aynı zamanda, yaz sezonuna yönelik birçok ürünü kapsıyor.
ŞOK Marketler, 7-10 Haziran 2025 tarihli aktüel ürünler kataloğuyla yaz sezonuna özel birçok ürünü müşterileriyle buluşturuyor. Katalogda gıda ürünler, kamp ekipmanları, piknik ürünleri, valiz setleri, güneş kremleri ve çeşitli oyuncaklar indirimli fiyatlarla yer alıyor.
İşte 10 Haziran 2025 tarihine kadar geçerli olan ŞOK kataloğunun detayları...
ŞOK 7-10 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Grande 26 Jant Bisiklet 4.490 TL
- Figürlü Köpük Tabanca Seti 75 TL
- Etkinlik Kitap Çeşitleri 34,95 TL
- Blok Metal Çek-Bırak Off Road Araç 200 TL
- Çek Çek Sepet Sahil Arabası Yazlık Set 199 TL
- Dollyland Minkie Dondurma 299 TL
25 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE
- Duru Sıvı Sabun 110 TL
- Elidor Şampuan ve Saç Kremi Çeşitleri 79 TL
- Biscolata Nirvana Fındıklı Gofret 35 TL
HAFTANIN WİN ÜRÜNLERİ
- Cif Krem/Amonyak 169 TL
- Jacobs 3'ü 1 Arada 16'lı Kahve 109 TL
- Ülker Petibör Bisküvi 60 TL