  1. Dünya Gazetesi
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. ŞOK 8-11 ŞUBAT 2025 AKTÜEL KATALOĞU YAYIMDA: ŞOK'a Araç Bakım Ürünleri Geliyor!

ŞOK 8-11 ŞUBAT 2025 AKTÜEL KATALOĞU YAYIMDA: ŞOK'a Araç Bakım Ürünleri Geliyor!

Merakla beklenen ŞOK Market 8-11 Şubat 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 8-11 Şubat 2025 tarihlerinde ŞOK'ta araç bakım ürünlerinden ayakkabılığa, sehpadan oyuncağa, kahve makinesinden saç düzleştiricisine kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca; Dyson Supersonic saç kurutma makinesi, akıllı saat, lazer epilasyon aleti, erkek bakım seti, gıda ve temizlik ürünleri, hayvan mamaları gibi ürünlerde de indirim var. İşte 8-11 Şubat 2025 tarihlerinde Şok Marketlerde raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...

8-11 ŞUBAT 2025 ŞOK AKTÜEL KATALOĞU

- Minderli Düşer Kapaklı Ayakkabılık: 999 TL,

- İkili Sehpa: 499 TL

- Hugel 12V 60A Akü: 2.190 TL, 

- 3 litre Radyatör Antifirizi: 119 TL, 

- 5 litre Oto Cam Suyu: 79,95 TL,

- Oto Cam Sileceği: 49,95 TL

- Dollyland Luvlie Günlük Elbiseli Bebek: 219 TL, 

- Küp Puzzle: 99,95 TL, 

- Su Halka Oyunu: 99,95 TL, 

- Dollyland Minkie ile Defile Zamanı: 79,95 TL, 

- Hot Wheels Şehir Başlangıç Setleri: 399 TL, 

- Hot Wheels Bahar Temalı Özel Seri Arabalar: 79,95 TL,

- Hot Wheels Kamyonlar: 249 TL, 

- Hot Wheels Monster Truck Arabalar: 59,95 TL,

- Cars Arabalar: 59,95 TL

1 | 7

5-11 ŞUBAT 2025 ŞOK AKTÜEL KATALOĞU

- Lio Az Tuzlu Salamura Zeytin (291-320): 99,90 TL,

- Mis Yoğurt Tam Yağlı Homojenize: 19,25,

- Danone %1 Yağlı Laktozsuz Süt: 35,50 TL,

- Teremyağ Kasem Margarin: 35,50 TL,

- Danone Danissimo Kırmızı Meyveli Yoğurt: 19,50 TL,

- Fide İlikli Kemik Suyu: 25,90 TL,

- Dr. Oetker Instant Maya: 17,25 TL,

- Laylaylom El Yapımı Şeker: 29,90 TL,

- Eti Antep Fıstıklı Çikolata: 79,90 TL,

- Kavaklıdere Şalgam Suyu Acılı: 45 TL,

- Hatır Türk Kahvesi: 49,90 TL

2 | 7

5-11 ŞUBAT 2025 ŞOK AKTÜEL KATALOĞU

- Kadın Pijama Takımı: 349 TL,

- Kadın Pijama Takımı Soft Kumaş: 399 TL,

- Kadın İnce Polar Tek Alt: 159 TL,

- Çapraz Omuz Çantası: 179 TL,

- Zincirli Omuz Çantası: 229 TL,

- Kutulu Kemer: 69,95 TL,

- Kadın Terlik Kürklü: 119 TL,

- Spor Tayt: 99,95 TL,

- Penti Fluffy Termal Tayt: 379 TL,

- Kadın 2’li Slip: 69,95 TL,

- Erkek Boxer: 69,95 TL,

- Dantelli Bralet: 119 TL

3 | 7

5-11 ŞUBAT 2025 ŞOK AKTÜEL KATALOĞU

- Sinbo Saç Kurutma Makinesi Beyaz/Gri/Mavi: 1.099 TL,

- Mikado LED Bluetooth Hoparlör: 599 TL,

- Petrix Tuz Lambası: 349 TL,

- Ledolet Taşınabilir Masa Lambası: 229 TL,

- Forever USB Şarjlı Dekoratif Lamba: 219 TL,

- Forever Mini Saç Düzleştirici: 179 TL,

- Arzum Bonjour Filtre Kahve Makinesi: 1.599 TL,

- Arzum Minio Duo 2’li Kahve Makinesi: 2.499 TL,

- Mandallı Fotoğraf Çerçevesi: 129 TL,

- LAV Karaf: 89,95 TL,

- Bambu Kalpli Çerezlik: 119 TL,

- Bambu Papatya Çerezlik: 119 TL,

- Keramika Sevgililer Günü Fincan Seti: 149 TL

4 | 7