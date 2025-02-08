ŞOK 8-11 ŞUBAT 2025 AKTÜEL KATALOĞU YAYIMDA: ŞOK'a Araç Bakım Ürünleri Geliyor!
Merakla beklenen ŞOK Market 8-11 Şubat 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 8-11 Şubat 2025 tarihlerinde ŞOK'ta araç bakım ürünlerinden ayakkabılığa, sehpadan oyuncağa, kahve makinesinden saç düzleştiricisine kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca; Dyson Supersonic saç kurutma makinesi, akıllı saat, lazer epilasyon aleti, erkek bakım seti, gıda ve temizlik ürünleri, hayvan mamaları gibi ürünlerde de indirim var. İşte 8-11 Şubat 2025 tarihlerinde Şok Marketlerde raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...
8-11 ŞUBAT 2025 ŞOK AKTÜEL KATALOĞU
- Minderli Düşer Kapaklı Ayakkabılık: 999 TL,
- İkili Sehpa: 499 TL
- Hugel 12V 60A Akü: 2.190 TL,
- 3 litre Radyatör Antifirizi: 119 TL,
- 5 litre Oto Cam Suyu: 79,95 TL,
- Oto Cam Sileceği: 49,95 TL
- Dollyland Luvlie Günlük Elbiseli Bebek: 219 TL,
- Küp Puzzle: 99,95 TL,
- Su Halka Oyunu: 99,95 TL,
- Dollyland Minkie ile Defile Zamanı: 79,95 TL,
- Hot Wheels Şehir Başlangıç Setleri: 399 TL,
- Hot Wheels Bahar Temalı Özel Seri Arabalar: 79,95 TL,
- Hot Wheels Kamyonlar: 249 TL,
- Hot Wheels Monster Truck Arabalar: 59,95 TL,
- Cars Arabalar: 59,95 TL
5-11 ŞUBAT 2025 ŞOK AKTÜEL KATALOĞU
- Lio Az Tuzlu Salamura Zeytin (291-320): 99,90 TL,
- Mis Yoğurt Tam Yağlı Homojenize: 19,25,
- Danone %1 Yağlı Laktozsuz Süt: 35,50 TL,
- Teremyağ Kasem Margarin: 35,50 TL,
- Danone Danissimo Kırmızı Meyveli Yoğurt: 19,50 TL,
- Fide İlikli Kemik Suyu: 25,90 TL,
- Dr. Oetker Instant Maya: 17,25 TL,
- Laylaylom El Yapımı Şeker: 29,90 TL,
- Eti Antep Fıstıklı Çikolata: 79,90 TL,
- Kavaklıdere Şalgam Suyu Acılı: 45 TL,
- Hatır Türk Kahvesi: 49,90 TL
5-11 ŞUBAT 2025 ŞOK AKTÜEL KATALOĞU
- Kadın Pijama Takımı: 349 TL,
- Kadın Pijama Takımı Soft Kumaş: 399 TL,
- Kadın İnce Polar Tek Alt: 159 TL,
- Çapraz Omuz Çantası: 179 TL,
- Zincirli Omuz Çantası: 229 TL,
- Kutulu Kemer: 69,95 TL,
- Kadın Terlik Kürklü: 119 TL,
- Spor Tayt: 99,95 TL,
- Penti Fluffy Termal Tayt: 379 TL,
- Kadın 2’li Slip: 69,95 TL,
- Erkek Boxer: 69,95 TL,
- Dantelli Bralet: 119 TL
5-11 ŞUBAT 2025 ŞOK AKTÜEL KATALOĞU
- Sinbo Saç Kurutma Makinesi Beyaz/Gri/Mavi: 1.099 TL,
- Mikado LED Bluetooth Hoparlör: 599 TL,
- Petrix Tuz Lambası: 349 TL,
- Ledolet Taşınabilir Masa Lambası: 229 TL,
- Forever USB Şarjlı Dekoratif Lamba: 219 TL,
- Forever Mini Saç Düzleştirici: 179 TL,
- Arzum Bonjour Filtre Kahve Makinesi: 1.599 TL,
- Arzum Minio Duo 2’li Kahve Makinesi: 2.499 TL,
- Mandallı Fotoğraf Çerçevesi: 129 TL,
- LAV Karaf: 89,95 TL,
- Bambu Kalpli Çerezlik: 119 TL,
- Bambu Papatya Çerezlik: 119 TL,
- Keramika Sevgililer Günü Fincan Seti: 149 TL