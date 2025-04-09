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ŞOK 9-15 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a bebek ürünleri geliyor!

Binlerce kişinin merakla beklediği ŞOK 9-15 Nisan 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 9-15 Nisan 2025 tarihlerinde ŞOK'ta mama sandalyesi, bebek yatağı gibi bebek ürünlerinden beyaz eşyaya, temizlik ürünlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca; kaşar, beyaz peynir, saç boyası, çay, sucuk gibi ürünlerde de indirim var. İşte 9-15 Nisan 2025 tarihlerinde BİM'de raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...

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ŞOK 9-15 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a bebek ürünleri geliyor! - Resim: 1

ŞOK 9-15 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU

- Bebek Ranforce Nevresim Seti 279 TL,

- Bebek Ranforce Yastık Kılıfı 75 TL, 

- Bebek Yastığı 59,95 TL, 

- Bebek Penye Lastikli Çarşaf 100 TL, 

- Anne Yanı Bebek Yatağı 249 TL, 

- ESEM Kız/Erkek Çocuk Işıklı Terlik 299 TL,

- ESEM Kız/Erkek Çocuk Aksesuarlı Terlik 249 TL,

- Keçe Organizer 64,95 TL, Askılı Organizer 50 TL,

- Lisanslı Kız/Erkek Çocuk Çorap 25 TL, 

- 2'li Bebek Çorabı 25 TL, 

- 3'lü Katlanır Bebek Küveti Seti 599 TL, 

- Taşıma Kutulu Mama Kaşığı 89,95 TL, 

- 3'lü Uzun Saplı Besleme Kaşığı 79,95 TL, 

- Kapaklı Mama Tabağı 99,95 TL,

- Mama Tabağı Silikon Vakumlu 129 TL,

- Hacıyatmaz Mama Kaşığı 69,95 TL

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ŞOK 9-15 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a bebek ürünleri geliyor! - Resim: 2

ŞOK 9-15 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU

- Mama Sandalyesi 449 TL,

- Kurmalı Dinozor Bebek /Sevimli Tırtıl 100 TL,

- Melisa Tren Seti 149 TL, 

-Mini Sürpriz Yumurta 25 TL, 

- Oyuncak Köpek 299 TL, 

- Oyuncak Fil 199 TL, 

- Dollyland Minkie Bebek Dostum 299 TL, 

- Renkli Bebekler 39,95 TL, 

- Elektro Gitar 129 TL,

- Sevimli Çıngıraklar 75 TL,

- El Pervanesi Sevimli Hayvanlar 29,95 TL, 

- Ahşap Yapboz 119 TL, 

- Fisher-Price Bebek Puzzle 75 TL, 

- 4'lü Fisher-Price Oyun Hamuru 75 TL, 

- Fisher-Price Geveze Telefon 499 TL, 

- Fisher-Price Hayvan Dostlar Keşif Serisi 349 TL,

- Folyo Balon 75 TL, 

- Sevimli Eğitici Tırtıl 50 TL,

- Rakamlı Yer Karosu 199 TL

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ŞOK 9-15 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a bebek ürünleri geliyor! - Resim: 3

ŞOK 9-15 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU

- Clear Men Mentollü Şampuan 195 TL,

- Bebeland Sensitive Çamaşır Yumuşatıcı 69 TL,

- Bebeland Sensitive Çamaşır Deterjanı 110 TL,

- Bebeland Külot Bez 315 TL,

- Duru Sıvı Sabun Okyanus/Avokado 45 TL,

- Finish Parlatıcı 69 TL,

- Vernel Yumuşatıcı Gülün Büyüsü 125 TL

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ŞOK 9-15 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a bebek ürünleri geliyor! - Resim: 4

ŞOK 9-15 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU

- Lio Salamura Siyah Zeytin (261-290) 84,90 TL,

- Mis Dilimli Tost Peyniri 279 TL,

- Uno Anadolu Köy Ekmeği 35,50 TL,

- Superfresh Milföy Hamuru 89 TL,

- Kahve Dünyası Filtre Kahve 149 TL,

- Dr. Oetker Çikolatalı Sos 23,90 TL,

- Eti Tutku Bold 23,50 TL,

- Şef Franzi Soya Sosu 39,90 TL,

- Kızılay Limonata/Limonata Şekersiz 29,50 TL,

- Anadolu Mutfağı Kuru Fasulye 52,90 TL

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