ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 04-11 Ocak tarihlerinde raflardaki yeni ve indirimli ürünlerin listesi
ŞOK Market, Aktüel Ürünler Kataloğu'nun içeriğini yayınladı. Buna göre, 04-11 Ocak tarihlerinde indirimli satışa sunulacak ürünlerin listesi belli oldu. Aynı zamanda oyuncak çeşitleri, beyaz eşya, gardırop, kitaplık gibi yeni ürünler de raflardaki yerini aldı. Vatandaş ŞOK Market'teki indirimli ürünlerin hangileri olacağını merak ediyordu. İşte 04-11 Ocak tarihlerinde ŞOK Market'teki indirimli ve yeni ürünlerin listesi...
ŞOK Market'lerde bazı oyuncaklar raflardaki yerini aldı. İşte o oyuncaklar ve fiyatları:
- Hot Wheels Kamyonlar 249 TL,
- Hot Wheels Fırlatma Seti 199 TL,
- Hot Wheels Atlayış Pisti Yarış Seti 299 TL,
- Hot Wheels Taşıyıcı Şehir Seti 299 TL
- Hot Wheels ÜçlüArabalar 199 TL,
- DC Mini Karakterler 49,95 TL,
- Barbie Mini Karakterler 49,95 TL,
- Barbieland Mini Bebek ve Aracı 249 TL,
- Peri Bebek 249 TL, ,
- Barbie'nin Sevimli Hayvan Arkadaşları 49,95 TL
- Prenses Bebekler 219 TL,
- Matchbox Tekli Arabalar 79,95 TL,
- Matchbox Beşli Arabalar 329 TL,
- Cars Arabalar 59,95 TL,
- 30 cm Bebek 199 TL,
- Hamur Kesme Seti 149 TL,
- Mikrodalga 199 TL.
Bazı beyaz eşya ürünleri de katalogda yerini aldı. O ürünler ve fiyatları şöyle:
Altus Al-35 Ne Buzdolabı: 19,999 TL
Samsung Uydu Alıcılı Smart Qled TV: 61,999 TL
10/7 KG Kurutmalı Çamaşır Makinesi: 21,399 TL
Gardırop, erzak dolabı, kitaplık gibi ürünler de raflardaki yerini aldı.
6 Kapaklı Raflı Gardırop: 6,299 TL
4 Bölmeli - Raflı Erzak Dolabı: 2,299 TL
Peru Kapaklı Metalli Kitaplık: 1,899 TL