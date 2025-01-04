ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 04-11 Ocak tarihlerinde raflardaki yeni ve indirimli ürünlerin listesi

ŞOK Market'lerde bazı oyuncaklar raflardaki yerini aldı. İşte o oyuncaklar ve fiyatları:

Bazı beyaz eşya ürünleri de katalogda yerini aldı. O ürünler ve fiyatları şöyle:

Altus Al-35 Ne Buzdolabı: 19,999 TL

Samsung Uydu Alıcılı Smart Qled TV: 61,999 TL

10/7 KG Kurutmalı Çamaşır Makinesi: 21,399 TL