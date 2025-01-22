ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 22-28 Ocak 2025 Tarihlerinde ŞOK'ta Hangi Ürünler İndirimli?
Merakla beklenen Şok 22-28 Ocak 2025 Haftanın Fırsatları Kataloğu yayınlandı. Buna göre, 22-28 Ocak 2025 tarihlerinde Şok Markete ankastre davlumbazdan cam ocağa, mikser setinden tencere takımına, klimadan espresso makinesine birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca; pijama takımı, çorap, organizer çantası, şampuan, bulaşık deterjanı, deodorant, tıraş köpüğü gibi ürünler de indirimli. İşte 22-28 Ocak 2025 tarihlerinde Şok Markette raflardaki yerini alan indirimli ürünler...
ŞOK 22-28 OCAK 2025 ÇARŞAMBA FIRSATLARI
- Cam Ankastre Set: 6,499 TL,
- Arzum Lusso El Belnder Seti: 1,799 TL,
- Sinbo Mikser Seti: 1,199 TL,
- Asonic Şarj Edilebilir Pilli Su Pompası: 139 TL,
- Kumsal Tava Set: 349 TL,
- Tava + Sahan Set: 349 TL,
- Sahan Set: 349 TL,
- Karnıyarık Tencere: 429 TL,
- Derin Tencere: 449 TL,
- Ezme Karnıyarık Tencere: 499 TL,
- Ezme Tava: 199 TL,
- Ezme Tencere: 499 TL,
- 6 Parça Hascevher Tencere: 1,699 TL,
- Cem Börek ve Balık Tavası: 449 TL,
- Döküm Kek Kalıbı: 349 TL,
- Sütlük: 119 TL,
- 4'lü Tiktak Tava Seti: 1,499 TL,
- Kulplu Küvet: 189 TL,
- Bambu Kapaklı Borosilikat Cam Tencere: 99,95 TL,
- Kristal Sürahi: 119 TL
ŞOK 22-28 OCAK 2025 EKSTRA ÜRÜNLER
- Baymak Elegant Prime Klima (12.000 BTU): 25,449 TL,
- Samsung Klima (24.000 BTU): 47,499 TL,
- Hoover Çamaşır Makinesi (14 Kg): 20,499 TL,
- Philips Tam Otomatik Espresso Makinesi: 14,999 TL
ŞOK 22-28 OCAK 2025 ÇARŞAMBA FIRSATLARI
- Erkek Pijama Takımı: 399 TL,
- Kadın Kadife Tek Alt: 199 TL,
- Kadın Kalpli Terlik: 159 TL,
- 2'li Kadın Ribanalı Bato Slip: 79,95 TL,
- 2'li Kadın Ribanalı Slip: 69,95 TL,
- Kadın Kalpli Patik: 159 TL
- Simli Çorap: 39,95 TL,
- Peluş Çorap: 49,95 TL,
- Kadın Simli Konç Komet Çorap: 34,95 TL,
- Kadın Simli Marul Çorap: 29,95 TL,
- 2'li Erkek Soket Çorap: 59,95 TL,
- Hareketli Peluş Kulaklık: 249 TL,
- Peluş Kulaklık: 129 TL,
- Süet Takı Organizer Çantası: 299 TL,
- Kapaklı Süet Organizer: 199 TL,
- Süet Organizer Büyük Boy: 179 TL
ŞOK 22-28 OCAK 2025 HAFTANIN FIRSATLARI
Gliss Şampuan Çeşitleri (550 ml): 79 TL,
- Aqua Di Polo Parfüm Seti: 199 TL,
- Sleepy Bebek Bezi (2'li Paket): 259 TL,
- Vernel Yumuşatıcı Deterjanı (3 Litre): 93,50 TL,
- Mintax Sıvı Çamaşır Deterjanı: 110 TL,
- Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı: 139 TL,
- Finish Quantum Bulaşık Makinesi Kapsülü (50'li): 295 TL,
- Aqua Bambu 3 Katlı Kağıt Havlu (12'li): 109 TL