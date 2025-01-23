ŞOK CUMARTESİ FIRSATLARI KATALOĞU YAYIMDA: 25-28 Ocak 2025 Tarihlerinde Hangi Ürünler İndirimli?
Binlerce kişinin merakla beklediği Şok Cumartesi Fırsatları Kataloğu yayımlandı. 25-28 Ocak 2025 tarihlerinde hangi ürünlerin indirime gireceği, hangi yeni ürünlerin raflardaki yerini alacağı belli oldu. Koltuk örtüsünden yastığa, yorgandan ışıklı rafa, abajurdan oyuncağa birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Buzdolabı, bulaşık makinesi, mikrodalga fırın, çamaşır makinesi gibi ürünlerde de indirim var. Ayrıca, 25 TL üstü alışverişlerde bazı ürünler indirimli. İşte 25-28 Ocak 2025 tarihlerinde Şok Markette satışa sunulacak indirimli ürünler...
ŞOK 25-28 OCAK CUMARTESİ FIRSATLARI KATALOĞU
- Jakarlı Koltuk Örtüsü: 199 TL,
- Klimalı Yastık 199 TL ve Silikon Micro Yastık: 99,95 TL,
- Tek Kişilik Mikrofiber Yorgan: 349 TL,
- Çift Kişilik Mikrofiber Yorgan: 399 TL,
- Sinbo Abajur: 179 TL,
- 3 Katlı Işıklı Raf: 549 TL,
- 2'li Sensörlü Işık: 189 TL,
- 3'lü Ledolet Ampul: 79,95 TL,
- Sevimli Hayvanlar: 49,95 TL,
- Monster Jip Açık Kasa: 169 TL,
- Sevimli Kız/Erkek Gitarlı Figür: 49,95 TL,
- Luvlie Şık Elbiseli Bebekler: 199 TL,
- Kuaför Seti: 499 TL,
- Metal Spor Araçlar: 89,95 TL,
- Oyuncak Karavan Seti: 249 TL,
- Uçak Evim: 349 TL,
- Askeri Uçak: 349 TL,
- Melisa Makyaj Masası Kartela: 199 TL
25 TL ÜSTÜ ALIŞVERİŞLERDE İNDİRİM
25-28 Ocak 2025 tarihlerinde Şok'ta 25 TL üstü alıverişlerde bazı ürünler indirimli. İşte o ürünler:
- Palmolive Duş Jeli Çeşitleri 500 ml: 90 TL,
- Superfresh Ton Balığı 4x75 gram:119 TL,
- Tchibo Gold Selection Çözünebilir Kahve 75 gram: 75 TL,
- Cif Power&Shine Sprey Banyo/Mutfak 750 ml: 65 TL,
- Sleepy Extra Islak Havlu 3x70 adet: 70 TL
ŞOK EXTRA ÜRÜNLER
- Samsung Kurutmalı Çamaşır Makinesi 11 kg/6 kg: 36,999 TL,
- Samsung Kurutmalı Çamaşır Makinesi 9/6 Kg: 31,999 TL,
- Samsung DW60DG550FSR 5 Programlı Bulaşık Makinesi: 21,299 TL,
- MS23DG4504AGTR 23 L Mikrodalga Fırın: 4,699 TL,
- Samsung DW60DG550FWQ 5 Programlı Bulaşık Makinesi: 19,999 TL,
- Samsung RB50DG601EWW Kombi No Frost Buzdolabı: 35,599 TL,
- Samsung RB50DG601ES9 508 L No Frost Buzdolabı: 39,999 TL