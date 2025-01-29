ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI KATALOĞU YAYIMDA! 29 Ocak-4 Şubat 2025 tarihlerinde hangi ürünler geliyor?
Binlerce kişinin merakla beklediği ŞOK Haftanın Fırsatları Kataloğu yayımlandı. 29 Ocak-4 Şubat 2025 tarihlerinde ŞOK'ta hangi ürünlerin raflardaki yerini alacağı belli oldu. ŞOK'a bebek bezinden temizlik mopuna, klimadan çamaşır makinesine birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca; gıda ve kişisel bakım ürünlerinde de indirim var. İşte 29 Ocak-4 Şubat 2025 tarihlerinde ŞOK'ta indirimli fyatlarla raflardaki yerini alacak ürünler...
ŞOK 29 OCAK - 4 ŞUBAT 2025 HAFTANIN FIRSATLARI
- Siyah Zeytin 500g 79,90 TL
- Tam Yağlı Tost Peyniri 1500 g 269 TL
- Tam Yağlı Beyaz Peynir 1kg 119 TL
- Nohut 1000g 46,90 TL
- Ketçap 27,90 TL
- Domates Salçası 32,90 TL
ŞOK 29 OCAK - 4 ŞUBAT 2025 HAFTANIN FIRSATLARI
- Şampuan çeşitleri 1000 ml 69,90 TL
- Zeytinyağlı Krem 54,90 TL
- Bebek Bezi çeşitleri 116 TL
- Kireç Önleyici 112 TL
- Jel Yüzey Temizleyici 59 TL
ŞOK 29 OCAK - 4 ŞUBAT 2025 HAFTANIN FIRSATLARI
- Sprey Cam Temizlik Mopu Kirli Su Hazneli 599 TL
- Klipsli Palet Mop 399 TL
- Bahar Temizlik Seti + Kullan At Mendil 50 Adet 499 TL
- Sprey Mop 399 TL
- Hazneli Sprey El Mopu 119 TL
- Yer Sileceği 49,95 TL
- Cam Sil 29,95 TL
- Çok Amaçlı Spa Matı 99,95 TL
- Lavabo Matı 49,95 TL
- Şişe Temizleme Süngeri 49,95 TL
- Magic Sünger 39,95 TL
- Lime Pedallı Spin Mop 499 TL
- Klipsli Mop 149 TL
- Lime Tablet Mop Set 279 TL
- Lime 360 Spin Mop 249 TL
ŞOK 29 OCAK - 4 ŞUBAT 2025 EKSTRA ÜRÜNLER
- Klima (12.000 BTU) - 25.449 TL
- Klima (24.000 BTU) - 47.499 TL
- Çamaşır Makinesi (14 Kg) - 20.499 TL
- Tam Otomatik Espresso Makinesi - 14.999 TL