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  4. ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI KATALOĞU YAYIMDA! 29 Ocak-4 Şubat 2025 tarihlerinde hangi ürünler geliyor?

ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI KATALOĞU YAYIMDA! 29 Ocak-4 Şubat 2025 tarihlerinde hangi ürünler geliyor?

Binlerce kişinin merakla beklediği ŞOK Haftanın Fırsatları Kataloğu yayımlandı. 29 Ocak-4 Şubat 2025 tarihlerinde ŞOK'ta hangi ürünlerin raflardaki yerini alacağı belli oldu. ŞOK'a bebek bezinden temizlik mopuna, klimadan çamaşır makinesine birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca; gıda ve kişisel bakım ürünlerinde de indirim var. İşte 29 Ocak-4 Şubat 2025 tarihlerinde ŞOK'ta indirimli fyatlarla raflardaki yerini alacak ürünler...

ŞOK 29 OCAK - 4 ŞUBAT 2025 HAFTANIN FIRSATLARI

- Siyah Zeytin 500g 79,90 TL

- Tam Yağlı Tost Peyniri 1500 g 269 TL

- Tam Yağlı Beyaz Peynir 1kg 119 TL

- Nohut 1000g 46,90 TL

- Ketçap 27,90 TL

- Domates Salçası 32,90 TL

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ŞOK 29 OCAK - 4 ŞUBAT 2025 HAFTANIN FIRSATLARI

- Şampuan çeşitleri 1000 ml 69,90 TL

- Zeytinyağlı Krem 54,90 TL

- Bebek Bezi çeşitleri 116 TL

- Kireç Önleyici 112 TL

- Jel Yüzey Temizleyici 59 TL

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ŞOK 29 OCAK - 4 ŞUBAT 2025 HAFTANIN FIRSATLARI

- Sprey Cam Temizlik Mopu Kirli Su Hazneli 599 TL

- Klipsli Palet Mop 399 TL

- Bahar Temizlik Seti + Kullan At Mendil 50 Adet 499 TL

- Sprey Mop 399 TL

- Hazneli Sprey El Mopu 119 TL

- Yer Sileceği 49,95 TL

- Cam Sil 29,95 TL

- Çok Amaçlı Spa Matı 99,95 TL

- Lavabo Matı 49,95 TL

- Şişe Temizleme Süngeri 49,95 TL

- Magic Sünger 39,95 TL

- Lime Pedallı Spin Mop 499 TL

- Klipsli Mop 149 TL

- Lime Tablet Mop Set 279 TL

- Lime 360 Spin Mop 249 TL

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ŞOK 29 OCAK - 4 ŞUBAT 2025 EKSTRA ÜRÜNLER

- Klima (12.000 BTU) - 25.449 TL

- Klima (24.000 BTU) - 47.499 TL

- Çamaşır Makinesi (14 Kg) - 20.499 TL

- Tam Otomatik Espresso Makinesi - 14.999 TL

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