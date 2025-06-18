ŞOK KATALOĞU: 18-24 Haziran Şok kataloğu belli oldu
ŞOK’un 18-24 Haziran 2025 tarihli aktüel kataloğu yayımlandı. Mikrofonlu oyuncu kulaklığından ışıklı şarj istasyonuna, akıllı saatten karaoke mikrofonlu hoparlöre kadar birçok ürün bu tarihler arasında indirimde. İşte bugünkü Şok kataloğu...
ŞOK, 18-24 Haziran 2025 tarihlerini kapsayan aktüel ürün kataloğunu duyurdu.
Bu haftaki indirimlerde mikrofonlu oyuncu kulaklığı, ışıklı şarj istasyonu, akıllı saat gibi dikkat çeken teknolojik ürünler yer alıyor.
Ayrıca, oyuncak ve gıda ürünleri de indirimli fiyatlarla raflardaki yerini alacak.
İşte ŞOK 18-24 Haziran 2025 Aktüel Kataloğu...
ŞOK 18-24 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Lisanslı Şapka 149 TL
- 2'li Lisanslı Çocuk Çorap 75 TL
- 5'li Figür Seti 499 TL
- Lisanslı Kumbara 29,95 TL
- Çocuk Çift Toka Terlik 100 TL
- Köpek Balığı Figürlü Çocuk Terlik 139 TL
- Figürlü Çocuk Terlik / Sandalet 139 TL
- 6'lı Terlik Aksesuarı 29,95 TL
- Mikado Karaoke Mikrofonlu Hoparlör 699 TL
- Pilsan Fortune Akülü Uzaktan Kumandalı Araba 9.990 TL
- Pilsan Katlanabilir Dalgalı Su Kaydırağı 899 TL
ŞOK 18-24 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Rookie Işıklı Paten 649 TL
- Barbie Deniz Kızı 249 TL
- Gokidy Dollylan Luvlie Piknik Günü 299 TL
- Mega Pokemon Poke Ball Blok 349 TL
- Çantalı Deniz Kabuğu Evim 149 TL
- Güzellik Seti 399 TL
- 1000 Parça Puzzle 75 TL
- Tahmin Etme Kutu Oyunu 75 TL
ŞOK 18-24 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Lio Kırma Yeşil Zeytin 69,90 TL
- Mis Tam Yağlı Tost Peyniri 1 KG 199 TL
- Aytaç Kangal Sucuk 235 TL
- Uno Anadolu Çok Tahıllı Tava Ekmeği 44,50 TL