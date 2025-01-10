ŞOK MARKET 11 OCAK 2025 KATALOĞU YAYINLANDI! ŞOK Market'e oto bakım ürünleri geliyor

11-14 Ocak 2025 tarihlerinde ŞOK Market'lerde raflarda yerini alacak ürünlerin listeri belli oldu. Direksiyon kılıfı, araç bakım ürünleri, oto paspas gibi oto bakım ürünleri satışa sunulacak. Büyük boy, orta boy ve kabin boy valizler de satışta olacak. Televizyon, kurutma makinesi, çay makinesi, mini buzdolabı gibi ürünler de raflardaki yerini aldı. Ayrıca, 25 TL ve üzeri alışverişlerde birçok ürün indirimli olarak satışa sunulacak. İşte 11-14 Ocak tarihlerinde ŞOK Market'lerde yerini alacak indirimli ürünlerin listesi...

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