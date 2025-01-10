ŞOK MARKET 11 OCAK 2025 KATALOĞU YAYINLANDI! ŞOK Market'e oto bakım ürünleri geliyor
Binlerce kişinin merakla beklediği ŞOK Market ürün kataloğu yayınlandı. 11-14 Ocak tarihlerinde hangi yeni ürünlerin satışa sunulacağı belli oldu. Bu tarihler arasında özellikle oto bakım ürünleri raflardaki yerini alacak. Oto bakım ürünlerinin yanı sıra, bavul seti, televizyon, kurutma makinesi, çay makinesi satışta. İşte araç içi süpürge, oto cam suyu, akü, kompresör, su sebili, kurutma makinesi gibi ürünlerin yer aldığı 11-14 Ocak 2025 ŞOK Market kataloğu...
11-14 Ocak 2025 tarihlerinde ŞOK Market'lerde raflarda yerini alacak ürünlerin listeri belli oldu. Direksiyon kılıfı, araç bakım ürünleri, oto paspas gibi oto bakım ürünleri satışa sunulacak. Büyük boy, orta boy ve kabin boy valizler de satışta olacak. Televizyon, kurutma makinesi, çay makinesi, mini buzdolabı gibi ürünler de raflardaki yerini aldı. Ayrıca, 25 TL ve üzeri alışverişlerde birçok ürün indirimli olarak satışa sunulacak. İşte 11-14 Ocak tarihlerinde ŞOK Market'lerde yerini alacak indirimli ürünlerin listesi...
Oto Bakım Ürünleri Raflarda
- Araç İçi Süpürge: 299 TL,
- 5 litre Oto Cam Suyu: 89,95 TL,
- Akü 12V 60A: 2.190 TL,
- Kompresör: 499 TL,
- Araç Bakım Ürünleri: 49,95 TL,
- 4 parça Oto Paspas: 349 TL,
- Kapı Yanı Basamak: 199 TL,
- Kablosuz Kulaklıklı: 199 TL,
- Oto Cam Sileceği: 49,95 TL,
- Direksiyon Kılıfı: 119 TL,
- Direksiyon Tepsisi: 119 TL,
- Bagaj Filesi: 249 TL,
- Bel Desteği: 79,95 TL,
- Araç Çakmak Şarjı: 149 TL,
- Motosiklet Telefon Tutucu Deri Fermuarlı: 199 TL,
- Dikiz Ayna Telefon Tutucu: 79,95 TL,
- Dikiz Ayna Telefon Tutucu Fonksiyonlu: 99,95 TL,
- Vantuz Telefon Tutucu: 99,95 TL,
- Hızlı Ev Şarj Adaptörü: 299 TL,
- Araç İçi Düzenleyici: 119 TL,
Valizlerde İndirim
- Cep Telefon Malzeme Filesi: 39,95 TL,
- Araç İçi Temizleme Fırçası: 39,95 TL,
- Araç Çöp Kovası: 69,95 TL,
- Fosforlu Numaratör: 29,95 TL,
- 2'li Kör Nokta Aynası: 29,95 TL,
- Oto Kokusuz Küllük: 19,95 TL,
- Büyük Boy Valiz: 849 TL,
- Orta Boy Valiz: 749 TL,
- Kabin Boy Valiz: 549 TL
Buzdolabı, televizyon, kurutma makinesi...
Dyson Supersonic 1600 W İyonlu Saç Kurutma Makinesi: 14,499 TL,
NDP C10TCBERX-S 10 KG Kurutma Makinesi: 13,499 TL,
Simfer Sr 2513 Mini Buzdolabı: 5,999 TL,
KORKMAZ A359-09 Demkolik Krem 1600 W Çelik Çay Makinesi: 2,449 TL,
Awox B234300 Full Hd 43" 109 Ekran Smart Led Tv: 6,999 TL