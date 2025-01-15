ŞOK MARKET 15-21 OCAK 2025 KATALOĞU YAYINLANDI! ŞOK'a bebek bakım ürünleri geliyor
ŞOK'ta 15-21 Ocak 2025 tarihlerinde geçerli indirimli ürünler belli oldu. ŞOK'a hangi yeni ürünlerin geleceği, hangi ürünlerin indirime gireceği merakla bekleniyordu. ŞOK Market'e 15-21 Ocak 2025 tarihi itibarıyla bebek bakım ürünlerinden, çocuk ürünlerine birçok yeni ürün geliyor. Ayrıca, kişisel bakım ürünleri, gıda ürünleri de indirimli. Akıllı saat, projeksiyon, bluetooth kulaklık gibi ürünler de indirimli fiyatlarla raflardaki yerini alacak. İşte 15-21 Ocak tarihlerinde ŞOK Market'te geçerli indirimli ürünler...
ŞOK 15-21 OCAK KATALOĞU
- Bebek Yorganı: 149 TL,
- Softy Bebek Battaniyesi: 179 TL,
-Anne Yanı Bebek Yatağı: 309 TL,
- Bebek Yastığı: 49,95 TL,
- 4'lü Bebek Ağız Silme Mendili: 59,95 TL,
- Wellsoft Bebek Battaniyesi: 129 TL,
- Lisanslı Kız / Erkek Çocuk Çorap: 34,95 TL,
- Askılı Organizer: 59,95 TL,
- Çocuk Panduf: 129 TL,
- Kız / Erkek Çocuk Havlu Külotlu Çorap: 69,95 TL,
- 3 Bölmeli Organizer: 349 TL,
- 3'lü Katlanabilir Bebek Küveti Seti: 599 TL,
- Taşıma Kutulu Mama Kaşığı: 89,95 TL,
- 3'lü Uzun Saplı Besleme Kaşığı: 79,95 TL
ŞOK 15-21 OCAK KATALOĞU
- Fisher-Price Köpekçiğin Uzaktan Kumandası: 349 TL,
- Fisher-Price Hayvan Dostlar Keşif Serisi: 349 TL,
- Fisher-Price Köpekçiğin Oyun Macerası: 349 TL,
- Renkli Bloklar: 299 TL,
- İlk Yaş Aktivite Masası: 399 TL,
- İlk Motorum: 399 TL,
- Potalı Yuvarlama Kulesi: 119 TL,
- Müzikal Hayvancıklar: 199 TL,
- Mama Sandalyesi: 449 TL,
- Pilsan Eğitici Klozet Köpek: 499 TL,
- Pilsan Smart Bultak Araba: 149 TL,
- 6'lı Mini Arabalar: 99,95 TL,
- Rakamlı Yer Karosu: 199 TL,
- Sevimli Tırtıl: 249 TL
ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI
- Sleepy Natural Bebek Bezi: 99 TL,
- Bebelac Çocuk Devam Sütü Çeşitleri 400 g: 187 TL,
- Bebeland Sensitive Çamaşır Deterjanı: 99 TL,
- Nİvea Canlandırıcı Yüz Yıkama Köpüğü: 54 TL,
- Yumoş Extra Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri: 128 TL
ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI
- Probis 10'lu: 42 TL,
- Finger Bisküvi 5×150 g: 69,90 TL,
- Ülker Sütlü/Bitter Kare Çikolata: 29 TL,
- Albeni 4'lü: 34,50 TL,
- Halley Mini Muzlu 3'lü: 34,50 TL