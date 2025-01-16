ŞOK MARKET 18-21 OCAK CUMARTESİ FIRSATLARI KATALOĞU: ŞOK'a hangi ürünler geliyor?
Merakla beklenen 18-21 Ocak ŞOK Cumartesi Fırsatları kataloğu yayınlandı. 18-21 Ocak 2025 tarihinde klavyeden dikiş makinesine, süpürgeden halı koltuk yıkama makinesine, televizyondan ayakkabıya birçok ürün indirimli fiyatlarla raflardaki yerini alacak. Ayrıca, 25 TL üstü alışverişlerde geçerli bazı ürünlerde indirim var. İşte 18-21 Ocak itibarıyla ŞOK Marketlerde satışa sunulacak ürünler ve fiyatları...
18-21 OCAK 2025 ŞOK FIRSATLARI
Everest Catty Renkli Tuşlu Q Multimedia Klavye + Mouse Set: 999 TL,
- Everest Bunny Q Multimedia Klavye + Mouse Set: 599 TL,
- Dijital Yazı Tahtası: 99,95 TL,
- Rampage Jazzy Makro Tuşlu Oyuncu Klavye + 3600 dpi Mouse Set: 899 TL,
- Rampage Falsetto Oyuncu Hoparlör: 359 TL,
- Rampage Stark Plus Gaming Kulaklık: 699 TL,
- Rampage Stormy Gaming Kulaklık: 699 TL,
- Rakamlı Boyama Tuval Set: 99,95 TL,
- Fely Beslenme Kabı: 69,95 TL,
- Geyik Figürlü Çocuk Matara: 99,95 TL
18-21 OCAK 2025 ŞOK FIRSATLARI
- Müzikal Set: 199 TL,
- Polis / İtfaiye Merkezi: 299 TL,
- Ahşap Satranç Takımı: 179 TL,
- Metal Yarış Arabası: 119 TL,
- Dollyland Luvlie Kayakçı Bebek: 299 TL,
- Mini Odam ve Petim: 69,95 TL,
- Melisa Okul Seti: 199 TL,
- Şato Oyun Evi: 399 TL,
- Top Atan Hayvan Oyuncak: 119 TL,
- Dinozor Çeşitleri: 149 TL,
- Mini Org: 149 TL,
- Pilsan Kovalı Midi Bloklar: 239 TL
18-21 OCAK 2025 ŞOK FIRSATLARI
Singer Dikiş Makinesi M3405: 5,499 TL,
Singo Dikey Şarjlı Süpürge SVC-8618: 3,499 TL,
Sinbo Halı Koltuk Yıkama Makinesi: 2,699 TL,
Fenoti 42 Full Hd Android Smart Led Tv: 6,499 TL
18-21 OCAK 2025 ŞOK FIRSATLARI
VANS çeşitlerinde indirim:
Vans UA Old Skool Ayakkabı Lacivert/Süet Siyah: 2, 499 TL,
Vans UA Old Skool Ayakkabı Siyah-Beyaz/Bordo: 2,499 TL,
Vans UA Old Skool Ayakkabı Koyu Yeşil /Platform Siyah-Beyaz: 2,499 TL,