Şok Market 8- 14 Ocak 2025 indirimli ürünler kataloğu: Bu hafta hangi ürünler indirime giriyor?
ŞOK Market, Aktüel Ürünler Kataloğu'nun içeriğini yayınladı. Buna göre, 8- 14 Ocak tarihlerinde indirimli satışa sunulacak ürünlerin listesi belli oldu. ŞOK Market'te bu hafta buharlı temizlik makinesinden kışlık kıyafetlere, makyaj malzemesinden şarjlı tıraş makinesine pek çok indirimli ürün yer alacak. Peki 8- 14 Ocak tarihlerinde ŞOK Market kataloğundaki ürünler neler? Bu hafta ŞOK Market'e hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK Market aktüel kataloğundaki indirimli ürünlerin tam listesi...
• Dil/Örgü Peyniri Tam Yağlı 250 g 62,90 TL
• Tuzlu Tereyağı 500 g 133 TL
• Tam Yağlı Beyaz Peynir 1000 g 179 TL
• Salamura Siyah Zeytin (321-380) 500 g 59,90 TL
• Piliç Yaprak Döner 300 g 73,90 TL
• Kayseri Mantı 400 g 59 TL
• Fındık Ezmesi 180 g 79,90 TL
• Şampuan Çeşitleri 600 ml 59,90 TL
• Meyveli Lipgloss 39,90 TL
• Saç Boyası Çeşitleri 89 TL
• Yumuşatıcı Çeşitleri 1440 ml 111 TL
• Pas ve Kireç Çözücü 1 L 41,50 TL
• Bulaşık Deterjanı 2600 ml 169 TL
• TV 6.999 TL
• Çok Fonksiyonlu Buharlı Temizlik Makinesi 3.999 TL
• 6'lı Kulplu Çay Bardağı Seti 199 TL
• Cam Su Isıtıcı 549 TL
• Tıraş Makinesi 299 TL
• Bambu Kapaklı Cam Kavanoz 99,95 TL
• Yuvarlak Emaye Tepsi 149 TL
• Cam Kupalı Ahşap Set 13 Parça 249 TL
• 4'lü Saklama Kabı 69,95 TL
• Polar Üst 499 TL
• Tam Fermuarlı Sweatshirt Kapüşonlu 399 TL
• Eşofman Altı 369 TL
• Kadın/Erkek Polar Üst Tam Fermuarlı 349 TL
• Kadın Düğmeli Pijama Takımı 299 TL
• Erkek Oduncu Gömlek 249 TL
• Erkek Polar Gömlek 299 TL
• Tam Fermuarlı Sweatshirt 299 TL
• Kadın Terlik Kuzu Kumaş 239 TL
• Kadın Peluş Terlik Kalın Taban 119 TL