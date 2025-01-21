ŞOK MARKET İNDİRİM KATALOĞU YAYINDA! 22-28 Ocak 2025 tarihlerinde hangi ürünler indirimli?
Şok Marketlerde hangi ürünlerin indirime gireceği, hangi yeni ürünlerin raflardaki yerini alacağı merakla bekleniyordu. Şok Market 22-28 Ocak 2025 indirim kataloğu yayınlandı. Bu tarihlerde peynirden zeytine, kuruyemişten turşuya birçok ürün indirimli fiyatlarla raflardaki yerini aldı. Pijama takımı, şampuan çeşitleri, deterjan, kağıt havlu, çorap gibi ürünler de indirimli fiyatlarla satışa sunuldu. Ayrıca; blender, tava seti, klima, çamaşır makinesi, davlumbazda satışta. İşte Şok Marketlerde 22-28 Ocak 2025 tarihlerinde raflarda yerini alan indirimli ürünler...
ŞOK 22-28 OCAK 2025 HAFTANIN FIRSATLARI
- Mis Tam Yağlı Kaşar Peyniri: 119 TL,
- Mis Labne: 59,95 TL,
- Mis Tam Yağlı İnek Peyniri: 84,80 TL,
- Lio Biberli Yeşil Zeytin (181-200): 69,90 TL,
- Ülker Çokokrem Kase: 59,90 TL,
- Superfresh Pizza King 4’lü: 164 TL,
- Balık Dünyası Sardalya Fileto: 99 TL,
- Salatalık Turşusu 3 KG: 79 TL,
- Deren Çay Rize: 99 TL
ŞOK 22-28 OCAK 2025 HAFTANIN FIRSATLARI
- Gliss Şampuan Çeşitleri (550 ml): 79 TL,
- Aqua Di Polo Parfüm Seti: 199 TL,
- Sleepy Bebek Bezi (2'li Paket): 259 TL,
- Vernel Yumuşatıcı Deterjanı (3 Litre): 93,50 TL,
- Mintax Sıvı Çamaşır Deterjanı: 110 TL,
- Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı: 139 TL,
- Finish Quantum Bulaşık Makinesi Kapsülü (50'li): 295 TL,
- Aqua Bambu 3 Katlı Kağıt Havlu (12'li): 109 TL
ŞOK 22-28 OCAK 2025 ÇARŞAMBA FIRSATLARI
- Kadın Pijama Takımı: 399 TL,
- Kadın Kadife Tek Alt: 199 TL,
- Erkek Pijama Takımı: 399 TL,
- Kadın Kalpli Terlik: 159 TL,
- Kadın Ribanalı Bato Slip (2'li): 79,95 TL,
- Peluş Çorap: 49,95 TL,
- Simli Çorap: 39,95 TL,
- Peluş Kulaklık: 129 TL,
- Kapaklı Süet Organizer: 199 TL
ŞOK 22-28 OCAK 2025 ÇARŞAMBA FIRSATLARI
- Alpina Cam Ankastre Set (Davlumbaz, Ocak, Fırın): 6,499 TL,
- Arzum Lusso El Blender Seti: 1,799 TL,
- Sinbo Mikser Seti (SMX 2768): 1,199 TL,
- Kumsal Tava Seti (3'lü): 349 TL,
- Döküm Kek Kalıbı: 349 TL,
- Bambu Kapaklı Borosilikat Cam Tencere: 99,95 TL,
- Kumsal Derin Tencere: 449 TL,
- Tava Ezme: 199 TL