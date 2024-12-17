Sömestr tatilinde ailecek gidilebilecek kaplıcalar listesi! (İstanbul'a yakın kaplıcalar)

Marmara Bölgesi'nin termalleri arasında Yalova, Bursa ve Balıkesir ön plana çıkıyor. Bu üç kent İstanbul'a yakınlıklarıyla dikkat çekiyor. Bursa, 2014'te UNESCO Dünya Mirası listesine giren Çekirge kaplıcasıyla dikkati çekiyor. Kükürtlü Kaplıcaları da kükürt içeriğiyle kas ve eklem ağrılarından şikayet edenlerin uğrak noktalarından biri. 1 | 7

Balıkesir'in Gönen ilçesindeki Gönen Kaplıcaları'nın tarihi antik dönemlere dayanıyor. Gönen Kaplıcaları cilt sağlığından romatizmal rahatsızlıklara kadar pek çok konuda iyileşme imkanı sunuyor. 2 | 7

Ege bölgesinde Denizli'deki Karahayıt Kaplıcaları kırmızı mineralli sularıyla dikkati çekiyordu. UNESCO listesindeki Pamukkale Travertenleri'nin ardından bu kaplıcalar tercih ediliyor. Afyonkarahisar ve Kütahya'daki Yoncalı Kaplıcaları, sağlık ve konforu bir arada sunuyor. Balçova Termal ise İzmir'in gözde termal noktalarından biri. 3 | 7