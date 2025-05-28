'Son kale' 20 metrekarelik dükkanda dev fabrikalara direniyor

Ayakkabı tamircisi Metin Yılmazcan, 13 yaşında çırak olarak başladığı mesleğini 69 yıldır sürdürüyor. Şehrin kalabalığı içinde yalnızca 20 metrekarelik dükkanında eskiyen ayakkabıları hayata döndüren Yılmazcan, ustaların birer birer mesleği bırakması ve çırakların yetişmemesi sebebiyle kendisini son kale olarak görüyor. 1 | 6

Ayakkabı tamirciliğine olan ilginin giderek azaldığını belirten Yılmazcan, gelişen teknolojiyle birlikte fabrikasyona direnmeye çalışıyor. 2 | 6

Geçimini tamir yaparak sağlayan üç çocuk babası Yılmazcan, "1956 yılında çıraklığa başladım, askerden geldikten sonra 1966-1969 yılları arasında dükkan açtım. İflas ettikten sonra uzun bir süre ara verdim. 1982 yılında tekrar başladım bu mesleğe ve hâl3a devam ediyorum" dedi. 3 | 6