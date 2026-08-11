Tacı geri alınan güzellik kraliçesi: İnancım yüzünden cezalandırıldım
Miss North Carolina USA 2026 seçilen Brittany Boltinhouse’un tacı, yarışmayı kazanmasından yaklaşık bir ay sonra geri alındı. Muhafazakâr Hristiyan kimliği nedeniyle unvanını kaybettiğini öne süren Boltinhouse, “Tacım elimden alındı” diyerek karara tepki gösterdi. Miss USA yönetimi ise kararın siyasi veya dini görüşlerle ilgili olduğunu reddederken, Boltinhouse’un organizasyonun davranış standartlarını ihlal ettiğini açıkladı.
ABD’de güzellik yarışması dünyasını karıştıran bir “taç” krizi yaşanıyor. Miss North Carolina USA 2026 seçilen Brittany Boltinhouse, tacının geri alınmasının ardından sessizliğini bozdu. Boltinhouse, muhafazakâr siyasi görüşleri ve Hristiyan inancının kararın alınmasında etkili olduğunu savundu.
Miss USA Organizasyonu ise bu iddiayı kabul etmiyor ve tacın geri alınmasını Boltinhouse'un davranışlarının kurum standartlarını ihlal etmesine bağlıyor.
Brittany Boltinhouse, 28 Haziran 2026'da Miss North Carolina USA tacını taktı. Ancak kraliçeliği uzun sürmedi. Sosyal medyadaki eski paylaşımlarının yeniden gündeme gelmesinin ardından Miss USA Organizasyonu, ortaya çıkan bilgiler hakkında “kapsamlı bir inceleme” başlattığını duyurdu.
5 Ağustos'ta ise Boltinhouse'un artık North Carolina'yı Miss USA yarışmasında temsil etmeyeceği açıklandı. Böylece güzellik kraliçesinin saltanatı yaklaşık bir ayda sona erdi.
Tacının geri alınmasının ardından ilk kez konuşan Boltinhouse, kararın arkasında siyasi ve dini görüşlerinin bulunduğuna inandığını söyledi. 7 Ağustos'ta Carolina Journal Genel Yayın Yönetmeni Donna King'e konuşan Boltinhouse, muhafazakâr Hristiyan bir kadın olmasının karar üzerinde etkili olduğunu düşündüğünü belirtti.
Kendisine muhafazakâr siyasi ve toplumsal değerlerinin yarışma sistemi içinde kendisine zarar verip vermediği sorulduğunda bunun mümkün olduğunu ifade eden Boltinhouse, imzaladığı gizlilik anlaşması nedeniyle olayın tüm ayrıntılarını açıklayamadığını söyledi.
Röportajda dikkat çeken sorulardan biri de ABD Başkanı Donald Trump'la ilgiliydi.
Boltinhouse'a, Trump'ı desteklemesinin Miss USA yönetimi tarafından kendisini diskalifiye edecek bir durum olarak değerlendirilip değerlendirilmediği soruldu. Ancak Boltinhouse, Trump'a desteğinin doğrudan tacının geri alınmasına neden olduğunu söylemedi. Bunun yerine genel olarak kendi inanç ve değerlerinin unvanını kaybetmesinde rol oynadığına inandığını ifade etti.
Miss USA Başkanı ve CEO'su Thom Brodeur, kararın Boltinhouse, eyalet yöneticileri ve organizasyonla birlikte yapılan değerlendirme sonucunda alındığını, belirlenen bazı davranışların kurumun standartlarını ihlal ettiğinin tespit edildiğini açıkladı.