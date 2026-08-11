Tacı geri alınan güzellik kraliçesi: İnancım yüzünden cezalandırıldım

Röportajda dikkat çeken sorulardan biri de ABD Başkanı Donald Trump'la ilgiliydi.

Boltinhouse'a, Trump'ı desteklemesinin Miss USA yönetimi tarafından kendisini diskalifiye edecek bir durum olarak değerlendirilip değerlendirilmediği soruldu. Ancak Boltinhouse, Trump'a desteğinin doğrudan tacının geri alınmasına neden olduğunu söylemedi. Bunun yerine genel olarak kendi inanç ve değerlerinin unvanını kaybetmesinde rol oynadığına inandığını ifade etti.