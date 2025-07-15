Tarım Kredi Kooperatif 15-22 Temmuz 2025 Kat Kat Fırsat Kataloğu müşterilerin ilgisine sunuldu. 15-22 Temmuz 2025 tarihlerinde çiftçi marketlerde donuk dana-piliç döner, içecek çeşitleri, bebek şampuanı, sıvı bulaşık deterjanı gibi pek çok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Peki, çiftçi marketlerde başka hangi ürünlerde indirim var?

İşte Tarım Kredi Kooperatif 15-22 Temmuz 2025 Kat Kat Fırsat Kataloğu...