TARIM KREDİ 15-22 TEMMUZ 2025 KAT KAT FIRSAT KATALOĞU: Çiftçi markette hangi ürünler indirimli?
Tarım Kredi Kooperatif 15-22 Temmuz 2025 Kat Kat Fırsat Kataloğu yayımlandı. Belirtilen tarihlerde çiftçi marketlerde ton balığı, dondurulmuş dana döner, çay, ayçiçek yağı, dondurulmuş pizza, çamaşır deterjanı, tuvalet kağıdı, salça gibi pek çok üründe indirim var.
Tarım Kredi Kooperatif 15-22 Temmuz 2025 Kat Kat Fırsat Kataloğu müşterilerin ilgisine sunuldu. 15-22 Temmuz 2025 tarihlerinde çiftçi marketlerde donuk dana-piliç döner, içecek çeşitleri, bebek şampuanı, sıvı bulaşık deterjanı gibi pek çok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Peki, çiftçi marketlerde başka hangi ürünlerde indirim var?
İşte Tarım Kredi Kooperatif 15-22 Temmuz 2025 Kat Kat Fırsat Kataloğu...
TARIM KREDİ 15-22 TEMMUZ 2025 KAT KAT FIRSAT KATALOĞU
- Tarım Kredi Altın Filiz Çay 3 KG 579.90 TL
- Tavuk Bonfile Çeşitleri 189,00 TL
- Banvit Piliç Sosis 1 KG 87.50 TL
- Bereket Donuk Pişmiş Piliç Döner 55.00 TL
- Tarım Kredi Tam Yağlı Yoğurt 3 G 114.90 TL
- Anadolu Ayçiçek Yağı 2 L 159.00 TL
- Sütaş Ayran 2 L 62.50 TL
- Tarım Kredi Pilavlık Bulgur 5 KG 129.90 TL
- Anadolu Baldo Pirinç 2,5 KG 174.50 TL
- Tarım Kredi Kuru Fasulye 2,5 KG 175.00 TL
- Tarım Kredi Domates Salçası 700 G 36.90 TL
TARIM KREDİ 15-22 TEMMUZ 2025 KAT KAT FIRSAT KATALOĞU
- Tamek Kahvaltılık Sos Çeşitleri 64.50 TL
- Tarım Kredi Antep Fıstıklı Helva 84.50 TL
- Tarım Kredi Sade Helva 54.50 TL
- Tarım Kredi Kavrulmuş Fındık 259.90 TL
- Peros Matik Çamaşır Deterjanı 7 KG 239.90 TL
- Viking Sıvı Bulaşık Deterjanı 42.90 TL
- Dalin Bebek Şampuanı 99.90 TL
- Elit Yüzey Temizleyici Çeşitleri 37.90 TL
- Duru Kalıp Sabun 4’lü 89.90 TL
- Silen Tuvalet Kağıdı 32’li 159.90 TL
TARIM KREDİ 15-22 TEMMUZ 2025 KAT KAT FIRSAT KATALOĞU
- Silen Tuvalet Kağıdı 32’li 159.90 TL
- Peros Matik Çamaşır Deterjanı 7 KG 239.90 TL