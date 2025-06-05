TARIM KREDİ AKTÜEL KATALOĞU YAYINDA: 28 Mayıs–9 Haziran 2025 tarihleri arasında indirimde olan ürünler
28 Mayıs–9 Haziran 2025 tarihleri arasında Tarım Kredi Çiftçi Markette bayram çikolatası, kolonya, gezen tavuk yumurtası, piliç döner, milföy hamuru ve dana pastırma gibi birçok ürün indirimli fiyatlarla satışta olacak.
Tarım Kredi Kooperatif Market'in 28 Mayıs–9 Haziran 2025 tarihli aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Dana macar salamdan donuk dana kıymaya, peynirden yoğurda, tereyağından kaşar peynire, mikrofiber havludan tuvalet kağıdına kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla raflardaki yerini aldı.
İşte Tarım Kredi Kooperatif 28 Mayıs-9 Haziran 2025 kataloğu...
TARIM KREDİ KOOPERATİF 28 MAYIS-9 HAZİRAN 2025 KATALOĞU
- Tarım Kredi İlk Hasat Çay 199 TL
- Tarım Kredi Kavrulmuş Fındık Doypack 259,90 TL
- Sarıyer Gazlı İçecek Çeşitleri 39,90 TL
- Tarım Kredi Ay Çekirdeği Çeşitleri 64,90 TL
- Didi Soğuk Çay Çeşitleri 38,90 TL
TARIM KREDİ KOOPERATİF 28 MAYIS-9 HAZİRAN 2025 KATALOĞU
- Anadolu Osmanlı Pirinç 2,5 Kg 124 TL
- Sana Klasik Bitkisel Margarin 23,50 TL
- Anadolu Un 89,90 TL
- Tarım Kredi Süzme Çiçek Balı 64,90 TL
- Tarım Kredi Küp Şeker 44,50 TL
TARIM KREDİ KOOPERATİF 28 MAYIS-9 HAZİRAN 2025 KATALOĞU
- Donuk Gövde Tavuk 78 TL
- Bakpiliç Donuk Fileto 190 TL
- Tarım Kredi Gezen Tavuk Yumurtası 85 TL
- Bolca Donuk Milföy Hamuru 59,90 TL
- Tarım Kredi Donuk Dana Kıyma 175 TL
- Tarım Kredi Dana Isıl İşlem Görmüş Parmak Sucuk 165 TL
- Tarım Kredi Dana Pastırma 175 TL