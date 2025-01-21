TARIM KREDİ KOOP ÇİFTÇİ MARKETİ KATALOĞU: 21-27 Ocak 2025 tarihlerinde hangi ürünler indirimli?
Merakla beklenen Tarım Kredi Koop Çiftçi Marketi "Kat Kat Fırt" kataloğu yayınlandı. 21-27 Ocak 2025 tarihlerinde beyaz peynirden zeytinyağına, dana kasap sucuktan süte birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunuldu. Diş macunu çeşitleri, yumuşatıcı, kağıt havluda da indirimler geçerli. Ayrıca Onvo 55" Frameless Ultra Hd Qled Google TV'de indirimli fiyatla raflardaki yerini aldı. İşte 21-27 Ocak 2025 tarihlerinde Tarım Kredi Koop Çiftçi Marketlerinde indirimli fiyatlarla satışa sunulan ürünler...
TARIM KREDİ KOOP 21-27 OCAK 2025 KAT KAT FIRSAT
- Tarım Kredi İlk Hasat Çay: 174,90 TL,
- Tarım Kredi dana kasap sucuk: 195,00 TL,
- Tarsüt kaşar peynir: 175 TL,
- Tarım Kredi küp şeker: 39,90 TL,
- Tarım Kredi makarna: 15,90 TL
- Sütaş Beyaz Peynir 900 g: 159,90 TL,
- Tarım Kredi Biber Salçası Cam Kavanoz 650 g: 59,90 TL
TARIM KREDİ KOOP 21-27 OCAK 2025 KAT KAT FIRSAT
- Onvo 55" Frameless Ultra Hd Qled Google TV: 15,890,00 TL
- Oral-B Diş Macunu Çeşitlerinde Yüzde 30 İndirim
- Peros Konsatre Yumuşatıcı: 59,90 TL,
- Gillete 3'lü Slalom: 138,90 TL,
- Elit Kağıt Havlu 2 Katlı 6'lı: 59,90 TL