TARIM KREDİ KOOPERATİF 13-19 MAYIS 2025 KATALOĞU: Çiftçi markette hangi ürünler indirimli?
Merakla beklenen 13-19 Mayıs 2025 Tarım Kredi Kooperatif Kataloğu yayımlandı. 13-19 Mayıs 2025 tarihlerinde çiftçi markette çaydan tavuk baget çeşitlerine, donuk gövde tavuktan tam yağlı yoğurda, dilimli dana macar salamdan ton balığına kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.
Binlerce kişinin merakla beklediği 13-19 Mayıs 2025 Tarım Kredi Kooperatif Kataloğu yayımlandı. 13-19 Mayıs 2025 tarihlerinde çiftçi markette tahin, pekmez, tulum peyniri, tuvalet kağıdı, çamaşır deterjanı, maden suyu, şampuan gibi pek çok üründe indirim var. İşte çiftçi marketlerde raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...
13-19 MAYIS 2025 TARIM KREDİ KOOPERATİF KATALOĞU
- Çaykur Tiryaki Çayı 1 KG 199 TL
- Efor Prime Label Demlik Poşet Çay 100’lü (1 alana 1 bedava) 109,90 TL
- Tavuk Baget Çeşitleri 99 TL
- Et ve Süt Donuk Gövde Tavuk 78 TL
- Bakpiliç Donuk Fileto Tavuk 79 TL
- Tarım Kredi Süt 1 L 28,90 TL
- Tarım Kredi Ayran 1500 ML 37,50 TL
- Tarım Kredi Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Peynir Çeşitleri 149 TL
- Tarım Kredi Bergama Tulumu Peyniri 129 TL
- Tarım Kredi Tahin 600 G 89,50 TL
- Tarım Kredi Üzüm Pekmezi 169,90 TL
- Tarım Kredi Tam Yağlı Yoğurt 3 KG 114,90 TL
- Tarım Kredi Dana Macar Salam Dilimli 21 TL
13-19 MAYIS 2025 TARIM KREDİ KOOPERATİF KATALOĞU
- Tarım Kredi Baldo Pirinç 5 KG 375 TL
- OMO Sıvı Active Fresh Çeşitleri 1690 ML 175 TL
- Solo Tuvalet Kağıdı 40’lı 239,90 TL
- Anadolu Makarna Çeşitleri 11,95 TL
- Tukaş Mısır 3x150 G 54,90 TL
- Tarım Kredi Kavrulmuş Fındık İçi 500 G 249,90 TL
- Tarım Kredi Sütlü Fındık Kreması 500 G 94,50 TL
- Elidor Şampuan Çeşitleri 99 TL
- Kızılay Doğal Maden Suyu 6x200 ML 37,50 TL
- Eti Cici Bebe 89,90 TL
- Eti Kakaolu Bebe Bisküvisi 74,90 TL
- Asperox Sprey Temizleyici Çeşitleri 74,90 TL
13-19 MAYIS 2025 TARIM KREDİ KOOPERATİF KATALOĞU
- Çaykur Tiryaki Çayı 1 KG 199 TL