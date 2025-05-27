  1. Dünya Gazetesi
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. TARIM KREDİ KOOPERATİF 27 MAYIS-5 HAZİRAN 2025 KATALOĞU: Çiftçi markette hangi ürünler indirime girdi?

TARIM KREDİ KOOPERATİF 27 MAYIS-5 HAZİRAN 2025 KATALOĞU: Çiftçi markette hangi ürünler indirime girdi?

Merakla beklenen 27 Mayıs-5 Haziran 2025 Tarım Kredi Kooperatif Kataloğu yayımlandı. 27 Mayıs-5 Haziran 2025 tarihlerinde çiftçi markette siyah çaydan basmati pirince, tuvalet kağıdından kefir çeşitlerine, tavuk bagetten sucuğa kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TARIM KREDİ KOOPERATİF 27 MAYIS-5 HAZİRAN 2025 KATALOĞU: Çiftçi markette hangi ürünler indirime girdi? - Resim: 1

Binlerce kişinin merakla beklediği 27 Mayıs-5 Haziran 2025 Tarım Kredi Kooperatif Kataloğu yayımlandı. 27 Mayıs-5 Haziran 2025 tarihlerinde çiftçi markette zeytinyağı, kavurma, beyaz peynir, sıvı deterjan, yoğurt gibi pek çok üründe indirim var. İşte 27 Mayıs-5 Haziran 2025 tarihlerinde çiftçi markette raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...

1 | 7
TARIM KREDİ KOOPERATİF 27 MAYIS-5 HAZİRAN 2025 KATALOĞU: Çiftçi markette hangi ürünler indirime girdi? - Resim: 2

TARIM KREDİ KOOPERATİF 27 MAYIS-5 HAZİRAN KATALOĞU

- Tarım Kredi Karadeniz Siyah Çay 1000 G 149,90 TL

- Tavuk Baget Çeşitleri 99 TL

- Konet Pişmiş Dana Döner 129,90 TL

- Anadolu Ayçiçek Yağı 5 L 327 TL

2 | 7
TARIM KREDİ KOOPERATİF 27 MAYIS-5 HAZİRAN 2025 KATALOĞU: Çiftçi markette hangi ürünler indirime girdi? - Resim: 3

TARIM KREDİ KOOPERATİF 27 MAYIS-5 HAZİRAN KATALOĞU

- Yayla Basmati Pirinç 1 KG 74,50 TL

- Sütaş Kaf Kefir Çeşitleri 62,90 TL

- Aqua Bambu Tuvalet Kağıdı 219 TL

3 | 7
TARIM KREDİ KOOPERATİF 27 MAYIS-5 HAZİRAN 2025 KATALOĞU: Çiftçi markette hangi ürünler indirime girdi? - Resim: 4

TARIM KREDİ KOOPERATİF 27 MAYIS-5 HAZİRAN KATALOĞU

4 | 7