TARIM KREDİ KOOPERATİF 27 MAYIS-5 HAZİRAN 2025 KATALOĞU: Çiftçi markette hangi ürünler indirime girdi?
Merakla beklenen 27 Mayıs-5 Haziran 2025 Tarım Kredi Kooperatif Kataloğu yayımlandı. 27 Mayıs-5 Haziran 2025 tarihlerinde çiftçi markette siyah çaydan basmati pirince, tuvalet kağıdından kefir çeşitlerine, tavuk bagetten sucuğa kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.
Binlerce kişinin merakla beklediği 27 Mayıs-5 Haziran 2025 Tarım Kredi Kooperatif Kataloğu yayımlandı. 27 Mayıs-5 Haziran 2025 tarihlerinde çiftçi markette zeytinyağı, kavurma, beyaz peynir, sıvı deterjan, yoğurt gibi pek çok üründe indirim var. İşte 27 Mayıs-5 Haziran 2025 tarihlerinde çiftçi markette raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...
TARIM KREDİ KOOPERATİF 27 MAYIS-5 HAZİRAN KATALOĞU
- Tarım Kredi Karadeniz Siyah Çay 1000 G 149,90 TL
- Tavuk Baget Çeşitleri 99 TL
- Konet Pişmiş Dana Döner 129,90 TL
- Anadolu Ayçiçek Yağı 5 L 327 TL
TARIM KREDİ KOOPERATİF 27 MAYIS-5 HAZİRAN KATALOĞU
- Yayla Basmati Pirinç 1 KG 74,50 TL
- Sütaş Kaf Kefir Çeşitleri 62,90 TL
- Aqua Bambu Tuvalet Kağıdı 219 TL
TARIM KREDİ KOOPERATİF 27 MAYIS-5 HAZİRAN KATALOĞU