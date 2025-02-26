TARIM KREDİ KOOPERATİFİ AKTÜEL KATALOĞU: 21 Şubat-3 Mart 2025 Tarihlerinde Hangi Ürünler İndirimli?
Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala marketler Ramazan ayına özel başlattıkları kampanyaları kataloglarında duyurmaya başladı. O marketlerden biri olan Tarım Kredi Kooperatif Çiftçi Marketleri, Ramazan ayına özel 21 Şubat - 3Mart 2025 aktüel kataloğunu yayımladı. Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde toz şekerden ayçiçek yağına, dana dönerde bütün pilice, makarnadan kavurmaya kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. İşte 21 Şubat - 3Mart 2025 tarihlerinde Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde raflarda yerini alacak indirimli ürünler...
TARIM KREDİ KOOPERATİF 21 ŞUBAT - 3 MART RAMAZAN KATALOĞU
- Anadolu Ayçiçek Yağı 5L 299 TL
- Destan Toz Şeker 5KG 174 TL
- Bizim Paket Margarin 250 g 21,90 TL
- Dana Macar Dilimli Salam 50 g 18 TL
- Taze Bütün Piliç Çeşitleri 69-79 TL
- Ton Balığı 2x160 g 74,90 TL
- Dana Kasap Sucuk 400 g 195 TL
- Özlem Küvet Dana Kış Sucuğu kg 569 TL
- Dana Dilimli Donuk Kavurma 250 g 199,90 TL
- Dana Pastırma 120 g 139,90 TL
TARIM KREDİ KOOPERATİF 21 ŞUBAT - 3 MART RAMAZAN KATALOĞU
- Torku Süzme Peynir 850 g 142,50 TL
- Klasik Beyaz Peynir 900 g 285 TL
- Tam Yağlı Kaşar Peyniri 400 g 124,90 TL
- Tarsüt Tam Yağlı Kaşar Peyniri 700 g 204,90 TL
- Marmara Birlik Premium Siyah Zeytin 500 g 169 TL
- Tarım Kredi Yağlı Salamura Siyah Zeytin 1000 g 229 TL
- Tarım Kredi Altın Filiz Siyah Çay 1KG 179,50 TL
- Efor Siyah Tiryaki Çay 1KG 134,50 TL
TARIM KREDİ KOOPERATİF 21 ŞUBAT - 3 MART RAMAZAN KATALOĞU
- Tuvalet Kağıdı 40'lı 229 TL
- Kağıt Havlu 16'lı 149,90 TL
- Alo Toz Deterjan 4KG 179,90 TL
- Renax Matik 8KG 169,90 TL
- Elit Dev Kağıt Havlu 31,90 TL
- Bingo Sıvı Çamaşır Deterjanı 3L 148,50 TL
TARIM KREDİ KOOPERATİF 21 ŞUBAT - 3 MART RAMAZAN KATALOĞU
- Taze Bütün Piliç, But Çeşitleri 69-79 TL