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  4. TARIM KREDİ KOOPERATİFİ AKTÜEL KATALOĞU: 21 Şubat-3 Mart 2025 Tarihlerinde Hangi Ürünler İndirimli?

TARIM KREDİ KOOPERATİFİ AKTÜEL KATALOĞU: 21 Şubat-3 Mart 2025 Tarihlerinde Hangi Ürünler İndirimli?

Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala marketler Ramazan ayına özel başlattıkları kampanyaları kataloglarında duyurmaya başladı. O marketlerden biri olan Tarım Kredi Kooperatif Çiftçi Marketleri, Ramazan ayına özel 21 Şubat - 3Mart 2025 aktüel kataloğunu yayımladı. Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde toz şekerden ayçiçek yağına, dana dönerde bütün pilice, makarnadan kavurmaya kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. İşte 21 Şubat - 3Mart 2025 tarihlerinde Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde raflarda yerini alacak indirimli ürünler...

TARIM KREDİ KOOPERATİF 21 ŞUBAT - 3 MART RAMAZAN KATALOĞU

- Anadolu Ayçiçek Yağı 5L 299 TL

- Destan Toz Şeker 5KG 174 TL

- Bizim Paket Margarin 250 g 21,90 TL

- Dana Macar Dilimli Salam 50 g 18 TL

- Taze Bütün Piliç Çeşitleri 69-79 TL

- Ton Balığı 2x160 g 74,90 TL

- Dana Kasap Sucuk 400 g 195 TL

- Özlem Küvet Dana Kış Sucuğu kg 569 TL

- Dana Dilimli Donuk Kavurma 250 g 199,90 TL

- Dana Pastırma 120 g 139,90 TL

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TARIM KREDİ KOOPERATİF 21 ŞUBAT - 3 MART RAMAZAN KATALOĞU

- Torku Süzme Peynir 850 g 142,50 TL

- Klasik Beyaz Peynir 900 g 285 TL

- Tam Yağlı Kaşar Peyniri 400 g 124,90 TL

- Tarsüt Tam Yağlı Kaşar Peyniri 700 g 204,90 TL

- Marmara Birlik Premium Siyah Zeytin 500 g 169 TL

- Tarım Kredi Yağlı Salamura Siyah Zeytin 1000 g 229 TL

- Tarım Kredi Altın Filiz Siyah Çay 1KG 179,50 TL

- Efor Siyah Tiryaki Çay 1KG 134,50 TL

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TARIM KREDİ KOOPERATİF 21 ŞUBAT - 3 MART RAMAZAN KATALOĞU

- Tuvalet Kağıdı 40'lı 229 TL

- Kağıt Havlu 16'lı 149,90 TL

- Alo Toz Deterjan 4KG 179,90 TL

- Renax Matik 8KG 169,90 TL

- Elit Dev Kağıt Havlu 31,90 TL

- Bingo Sıvı Çamaşır Deterjanı 3L 148,50 TL

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TARIM KREDİ KOOPERATİF 21 ŞUBAT - 3 MART RAMAZAN KATALOĞU

- Taze Bütün Piliç, But Çeşitleri 69-79 TL

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