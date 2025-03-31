TARIM KREDİ KOOPERATİFİ AKTÜEL KATALOĞU: 31 Mart-4 Nisan 2025 tarihlerinde hangi ürünler indirimli?
Binlerce kişinin merakla beklediği Tarım Kredi Kooperatif Çiftçi Marketi Aktüel Kataloğu yayımladı. 31 Mart-4 Nisan 2025 tarihlerinde Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde sucuktan bütün pilice, yoğurttan zeytine, baldan peynire kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca; bayram çikolatası, Türk kahvesi, kolonya, temizlik havlusu gibi ürünlerde de indirim var. İşte 31 Mart-4 Nisan 2025 tarihlerinde Tarım Kredi Kooperatif Çiftçi Marketlerinde raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...
TARIM KREDİ 25-31 MART 2025 KAT KAT FIRSAT
- Tavuk Baget Çeşitleri 99 TL
- Süzme Peynir 900 g 152,50 TL
- Tam Yağlı Doğal Yoğurt 3 KG 115 TL
- Tarım Kredi Natürel Birinci Zeytinyağı 1L 239 TL
- Dana Kangal Sucuk 599 TL
- % 40 Fındık Parçacıklı Kakaolu Krema 400 g 92,50 TL
- Anadolu Nohut 1KG 48,50 TL
- Yağlı Salamura Siyah Zeytin 175 TL
- Donuk Poşet Bütün Piliç 79,90 TL
- Tarım Kredi Süzme Çiçek Balı 850 g 178,90 TL
TARIM KREDİ 25-31 MART 2025 KAT KAT FIRSAT
- Tarım Kredi İlk Hasat Çay 1000 g 194,90 TL
- Küp Şeker 42,50 TL
- Pötibör 57,90 TL
- Familia 40'lı Tuvalet Kağıdı 229,90 TL
- Peros Sıvı Çamaşır Deterjanı Çeşitleri 3L 129,90 TL
- Kalıp Sabun Çeşitleri Duru 82,90 TL
- Kavrulmuş Fındık 500 g 259,90 TL
TARIM KREDİ 25-31 MART 2025 KAT KAT FIRSAT
- Rabbi Hurma 300 g 29,90 TL
- Tunus Hurma 300 g 29,90 TL
TARIM KREDİ 25-31 MART 2025 KAT KAT FIRSAT
- Tarım Kredi Dana Kasap Sucuk 400 G 150 TL