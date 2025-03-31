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  4. TARIM KREDİ KOOPERATİFİ AKTÜEL KATALOĞU: 31 Mart-4 Nisan 2025 tarihlerinde hangi ürünler indirimli?

TARIM KREDİ KOOPERATİFİ AKTÜEL KATALOĞU: 31 Mart-4 Nisan 2025 tarihlerinde hangi ürünler indirimli?

Binlerce kişinin merakla beklediği Tarım Kredi Kooperatif Çiftçi Marketi Aktüel Kataloğu yayımladı. 31 Mart-4 Nisan 2025 tarihlerinde Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde sucuktan bütün pilice, yoğurttan zeytine, baldan peynire kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca; bayram çikolatası, Türk kahvesi, kolonya, temizlik havlusu gibi ürünlerde de indirim var. İşte 31 Mart-4 Nisan 2025 tarihlerinde Tarım Kredi Kooperatif Çiftçi Marketlerinde raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...

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TARIM KREDİ KOOPERATİFİ AKTÜEL KATALOĞU: 31 Mart-4 Nisan 2025 tarihlerinde hangi ürünler indirimli? - Resim: 1

TARIM KREDİ 25-31 MART 2025 KAT KAT FIRSAT

- Tavuk Baget Çeşitleri 99 TL

- Süzme Peynir 900 g 152,50 TL

- Tam Yağlı Doğal Yoğurt 3 KG 115 TL

- Tarım Kredi Natürel Birinci Zeytinyağı 1L 239 TL

- Dana Kangal Sucuk 599 TL

- % 40 Fındık Parçacıklı Kakaolu Krema 400 g 92,50 TL

- Anadolu Nohut 1KG 48,50 TL

- Yağlı Salamura Siyah Zeytin 175 TL

- Donuk Poşet Bütün Piliç 79,90 TL

- Tarım Kredi Süzme Çiçek Balı 850 g 178,90 TL

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TARIM KREDİ KOOPERATİFİ AKTÜEL KATALOĞU: 31 Mart-4 Nisan 2025 tarihlerinde hangi ürünler indirimli? - Resim: 2

TARIM KREDİ 25-31 MART 2025 KAT KAT FIRSAT

- Tarım Kredi İlk Hasat Çay 1000 g 194,90 TL

- Küp Şeker 42,50 TL

- Pötibör 57,90 TL

- Familia 40'lı Tuvalet Kağıdı 229,90 TL

- Peros Sıvı Çamaşır Deterjanı Çeşitleri 3L 129,90 TL

- Kalıp Sabun Çeşitleri Duru 82,90 TL

- Kavrulmuş Fındık 500 g 259,90 TL

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TARIM KREDİ KOOPERATİFİ AKTÜEL KATALOĞU: 31 Mart-4 Nisan 2025 tarihlerinde hangi ürünler indirimli? - Resim: 3

TARIM KREDİ 25-31 MART 2025 KAT KAT FIRSAT

- Rabbi Hurma 300 g 29,90 TL

- Tunus Hurma 300 g 29,90 TL

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TARIM KREDİ KOOPERATİFİ AKTÜEL KATALOĞU: 31 Mart-4 Nisan 2025 tarihlerinde hangi ürünler indirimli? - Resim: 4

TARIM KREDİ 25-31 MART 2025 KAT KAT FIRSAT

- Tarım Kredi Dana Kasap Sucuk 400 G 150 TL

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