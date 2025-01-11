TARIM KREDİ KOOPERATİFİ HAFTA SONU İNDİRİM KATALOĞU: 11-13 Ocak tarihinde hangi ürünler indirimli?
Merakla beklenen Tarım Kredi Kooperatifi market kataloğu belli oldu. "Fırsat Dolu Hafta Sonu" sloganıyla yayınlanan katalogda birçok üründe indirim var. İşte tereyağından çaya, zeytinyağından pirince 11-13 Ocak 2025 tarihlerinde Tarım Kredi Kooperatifi'nde geçerli olacak indirimli ürünler...
FIRSAT DOLU HAFTA SONU
TK Yağlı Yoğurt 3000 g: 99,00 TL,
TK Yağlı Taze Beyaz Peynir 1000 g: 139,00 TL,
Bütün Piliç Çeşitleri 1 kg: 79,00 TL,
TK Donuk Dana Kıyma 400 g: 139,00 TL,
TK Yağlı Süt 1 L: 27,00 TL,
Tarsüt Tereyağı 1000 g: 285,00 TL,
Peysan Kaşar Peyniri 600 g: 139,90 TL,
Çaykur Tiryaki Çay 1 kg: 209,90 TL,
Asperox Çeşitleri 3 L: 69,90 TL,
Peros Sıvı Çamaşır Deterjanı Çeşitleri 3 L: 98,90 TL,
Sütaş Salep 1 L: 57,90 TL,
TK Ayçiçek Yağı 5 L:299,00 TL,
TK Naturel Birinci Zeytinyağı 1 L: 269,00 TL,
TK Anadolu Osmancık Pirinç 2,5 kg: 112,90 TL
FIRSAT DOLU HAFTA SONU
Ülker Kare Çikolata Çeşitleri 6'lı Paket
Sütlü: 31,50 TL,
%60 Bitter: 53,50 TL,
Antep Fıstıklı: 53,50 TL,
Ülker Çikolata Fındık Rüyası 40 g: 17,50 TL,
Ülker Napoliten 33 g: 20,50 TL
FIRSAT DOLU HAFTA SONU
Familia Tuvalet Kağıdı 40'lı: 229,00 TL
Çaykur Tiryaki Çay 1 kg: 209,90 TL