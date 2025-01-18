TARIM KREDİ KOOPERATİFİ HAFTA SONU KATALOĞU: 17-19 Ocak 2025 tarihinde hangi ürünler indirimli?
Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinde hafta sonu itibarıyla hangi ürünlerin indirime gireceği merakla bekleniyordu. Tarım Kredi Kooperatifi 17-19 Ocak 2025 fırsat dolu hafta sonu kataloğu yayımlandı. Bu tarihlerde tuvalet kağıdından tavuk but çeşitlerine, undan sıvı deterjana, yağdan çaya birçok ürün indirimli fiyatlarla raflardaki yerini aldı. İşte 17-19 Ocak 2025 tarihlerinde Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinde satışa sunulan indirimli ürünler ve fiyatları...
TARIM KREDİ KOOPERATİFİ FIRSAT DOLU HAFTA SONU
- Solo Tuvalet Kağıdı Bambu (40’lı): 209,90 TL,
- Bingo Sıvı Deterjan Çeşitleri (3 Litre): 158,90 TL,
- Asperox Sparx Diamond Bulaşık Makinesi Kapsülü (30’lu): 139,90 TL,
- Tarım Kredi Un (5 KG): 89,50 TL,
- Ülker Pötibör Bisküvi (4x200 G): 59,90 TL,
- Torku Çikolata Çeşitleri (Sütlü, Bitter): 24,90 TL,
- Tavuk But Çeşitleri (KG): 69,00 TL,
- Bakpiliç Donuk Küçük Tabak Fileto (KG): 169,90 TL,
- Tarım Kredi Karadeniz Çayı (1 KG): 142,90 TL
TARIM KREDİ KOOPERATİFİ FIRSAT DOLU HAFTA SONU
- Anadolu Ayçiçek Yağı (5 Litre): 295,00 TL,
- Tarım Kredi Yağlı Yoğurt (1500 G): 52,50 TL,
- Tarım Kredi Süzme Peynir (500 G): 62,50 TL,
- Tarım Kredi Gemlik Yağlı Salamura Zeytin (1 KG): 139,00 TL,
- Tarım Kredi Kakao Kreması (%65 Fındık, 500 G): 59,90 TL,
- Donuk Pişmiş Döner Çeşitleri (Konet, Anket, 250 G): 99,00 TL,
- Tarım Kredi Osmançık Pirinç (1 KG): 62,50 TL,
- Tarım Kredi Paketli Kavrulmuş Antep Fıstığı (500 G): 119,90 TL,
- Tarım Kredi Patlamalık Mısır (500 G) - 17,50 TL
- Tarım Kredi Un (5 KG): 89,50 TL
- Bingo Sıvı Deterjan Çeşitleri (3 Litre):158,90 TL