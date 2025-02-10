TARIM KREDİ KOOPERATİFİ İNDİRİM KATALOĞU: 10 ŞUBAT 2025 tarihinde Hangi Ürünler İndimli?
Merakla beklenen Tarım Kredi Kooperatif Çiftçi Market 10 Şubat 2025 Kat Kat Fırsat Kataloğu belli oldu. Çiftçi Markette elmadan patatese, taze bagetten baston sucuğa, peynirden tereyağına, temizlik ürünlerinden kağıt havluya birçok ürün indirime giriyor. Ayrıca; 5 Mart 2025 tarihine kadar da bazı ürünlerde indirim var. İşte 10 Şubat 2025 tarihinde Tarım Kredi Kooperatif Çiftçi Markette satışa sunulan indirimli ürünler...
10 ŞUBAT TARIM KREDİ KOOP KAT KAT FIRSAT KATALOĞU
- Taze Baget: 94,90 TL
- Banvit Baton Salam: 65 TL
- Banvit Piliç Kokteyl Sosis: 85 TL
- Maret Donuk Soslu Dana Döner: 109,90 TL
- Tarım Kredi Osmancık Pirinç: 299,90 TL
- Tarım Kredi Dana Macar Salam: 18 TL
- Tarım Kredi Dana Işıl İşlem Görmüş Baton Sucuk: 145 TL
- Tarım Kredi Bezelye Konservesi: 27,90 TL
- Tarım Kredi Anadolu Ayçiçek Yağı: 69,90 TL
- Tarsüt Tereyağı: 89 TL
- Tarım Kredi Yarım Yağlı Süt: 27,50 TL
- Tarım Kredi Tam Yağlı Doğal Yoğurt: 58,90 TL
- Tarım Kredi Dondurulmuş Elma Dilimli Patates: 54,90 TL
- Tarsüt Peynir Çeşitleri: 79,90 TL
10 ŞUBAT TARIM KREDİ KOOP KAT KAT FIRSAT KATALOĞU
- Asperox Yüzey Temizleyici Çeşitleri: 75 TL
- Molped Pure&Soft Süper Ekonomik Çeşitleri: 84,90 TL
- Solo Kağıt Havlu Bambu: 149,90 TL
- Tarım Kredi Küp Şeker: 41,90 TL
- Elit Antifirizli Cam Suyu: 89,90 TL
- Tarım Kredi Deminde Tiryaki Siyah Çay: 139,90 TL
- Tarım Kredi Nar Ekşisi %100: 79,90 TL
- Tarım Kredi Kakaolu Fındık Kreması: 59,90 TL
- Tarım Kredi Badem Çeşitleri: 87,90 TL
- Pötibör Bisküvi: 59,90 TL
10 ŞUBAT TARIM KREDİ KOOP KAT KAT FIRSAT KATALOĞU
- Elma Golden 1 KG 37,90 TL
10 ŞUBAT TARIM KREDİ KOOP KAT KAT FIRSAT KATALOĞU
Elma Starking 1 KG 37,90 TL