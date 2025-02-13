TARIM KREDİ KOOPERATİFİ İNDİRİM KATALOĞU: 11-17 Şubat 2025 tarihlerinde hangi ürünler indirimli?
Tarım Kredi Kooperatif Çiftçi Market 11-17 Şubat 2025 Kat Kat Fırsat Kataloğu yayımlandı. Buna göre 11-17 Şubat 2025 tarihlerinde Tarım Kredi Kooperatif Çiftçi Marketinde kağıt havludan çaya, tavuk but çeşitlerinden çaya, dana köfte çeşitlerinden yoğurda, sucuktan peynire, kadın-erkek parfümünden bulaşık makinesi kapsülüne birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. İşte 11-17 Şubat 2025 tarihlerinde Tarım Kredi Kooperatif Çiftçi Marketlerinde raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...
TARIM KREDİ KOOPERATİF 11-17 ŞUBAT 2025 KAT KAT FIRSAT KATALOĞU
- Aqua Bambulu Kağıt Havlu 3 Katlı: 104,90 TL
- Elit Matik Toz Deterjan: 149 TL
- Elit Bulaşık Makinesi Kapsülü: 99,90 TL
- Privacy EDT Addiction: 269 TL
- Duru Hydro Pure Kalıp Sabun Çeşitleri: 49,90 TL
- Dalin Klasik Islak Havlu: 64,90 TL
- Tarım Kredi Sütlü Fındık Kreması: 74,90 TL
- Tarım Kredi Karadeniz Çay: 139,90 TL
- Eti Browni Intense Çikolatalı Mini Kek: 59,90 TL
- Ülker Saklıköy Sütlü Kremalı Bisküvi: 34,90 TL
TARIM KREDİ KOOPERATİF 11-17 ŞUBAT 2025 KAT KAT FIRSAT KATALOĞU
- Tavuk But Çeşitleri: 69 TL
- Sütaş Süzme Peynir: 154,90 TL
- Sütaş Kaşar Peyniri: 199,90 TL
- Bakpiliç Donuk Poşet Bütün Piliç: 69 TL
- Banvit Jumbo Sosis: 59 TL
- Tarım Kredi Isıl İşlem Görmüş Dana Parmak Sucuk: 149 TL
- Tarım Kredi Dana Soyulmuş Sosis: 85 TL
- Marmara Birlik Kuru Sele: 85 TL
- Anadolu Ayçiçek Yağı: 135 TL
- Tarım Kredi Yağlı Yoğurt: 115 TL
- Tarım Kredi Dana Köfte Çeşitleri: 129 TL
TARIM KREDİ KOOPERATİF 11-17 ŞUBAT 2025 KAT KAT FIRSAT KATALOĞU
- Aqua Bambulu Kağıt Havlu 3 Katlı: 104,90 TL
TARIM KREDİ KOOPERATİF 11-17 ŞUBAT 2025 KAT KAT FIRSAT KATALOĞU
- Privacy EDT Addiction: 269 TL