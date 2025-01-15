TARIM KREDİ KOOPERATİFİ İNDİRİM KATALOĞU: 14-20 OCAK 2025 tarihlerinde hangi ürünler indirimli?
Tarım Kredi Kooperatifi Market indirim kataloğu yayınlandı. "Kat Kat Fırsat" sloganıyla yayınlanan katalogda 14-20 Ocak 2025 tarihlerinde hangi ürünlerin indirimli olarak satışa sunulacağı belli oldu. Tavuk, çay, toz deterjan, kaşar, peynir, un gibi pek çok ürün indirimli fiyatlarla raflardaki yerini aldı. İşte 14-20 Ocak 2025 tarihlerinde Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinde geçerli indirimli ürünler...
TARIM KREDİ KOOPERATİF İNDİRİM KATALOĞU
- Luppo Sandviç Kek Çeşitleri (Kakaolu, Sade 184 G): 39,90 TL,
- Kahve Dünyası 3'ü 1 Arada (8'li Paket): 36,90 TL,
- Özlem Dana Kış Sucuğu (500 G): 569,90 TL,
- Kuzey Balık Donmuş Somon Steak Dilim (500 G): 159,90 TL,
- Aşor Donuk Kelle Paça Çorbası (750 G): 159,90 TL
- Tarım Kredi İç Kavrulmuş Fındık (150 G): 79,90 TL,
- Tarım Kredi Kavrulmuş Ay Çekirdeği Tuzsuz (200 G): 27,90 TL,
TARIM KREDİ KOOPERATİF İNDİRİM KATALOĞU
- Tarım Kredi Süzme Çiçek Balı (850 G): 179,00 TL,
- Tarım Kredi Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir Çeşitleri (500 G): 154,90 TL,
- Tarım Kredi Anadolu Osmancık Pirinç (1 KG) - 49,90 TL
- Tarım Kredi Anadolu Fasulye (1 KG): 59,50 TL,
- Tarım Kredi Bezelye Konservesi (670 G): 29,90 TL,
- Tarım Kredi Taşotu Kaşar Peynir (1000 G): 239,00 TL,
- Tarım Kredi Anadolu Buğday Unu (2 KG): 33,50 TL
- Tabaklı Tavuk Baget Çeşitleri (Beypili,, Erpiliç, Şenpiliç, Banvit, Bakpiliç) KG: 94,90 TL
- Tarım Kredi Altın Filiz Çay 3 KG: 439,90 TL