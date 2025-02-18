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  4. TARIM KREDİ KOOPERATİFİ İNDİRİM KATALOĞU: 18-24 Şubat 2025 Tarihlerinde Hangi Ürünler İndirimli?

TARIM KREDİ KOOPERATİFİ İNDİRİM KATALOĞU: 18-24 Şubat 2025 Tarihlerinde Hangi Ürünler İndirimli?

Binlerce kişinin merakla beklediği Tarım Kredi Kooperatif Çiftçi Market 18-24 Şubat 2025 Kat Kat Fırsat Kataloğu yayımlandı. Çiftçi Marketlerde 18-24 Şubat 2025 tarihlerinde çaydan şekere, dana kangal sucuktan milföy hamuruna birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca; tuvalet kağıdı, bebek bezi, pizza gibi ürünlerde de indirim var. İşte 18-24 Şubat 2025 tarihlerinde Tarım Kredi Kooperatif Çiftçi Marketlerinde raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...

TARIM KREDİ KOOPERATİF 18 - 24 ŞUBAT 2025 KAT KAT FIRSAT KATALOĞU

- MİLFÖY Hamuru 89,90 TL
- Dondurulmuş Mısır 59,90 TL

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TARIM KREDİ KOOPERATİF 18 - 24 ŞUBAT 2025 KAT KAT FIRSAT KATALOĞU

- Kağıt Havlu 154,90 TL

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TARIM KREDİ KOOPERATİF 18 - 24 ŞUBAT 2025 KAT KAT FIRSAT KATALOĞU

- Tiryaki Çay 209,50 TL

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TARIM KREDİ KOOPERATİF 18 - 24 ŞUBAT 2025 KAT KAT FIRSAT KATALOĞU

- Tarım Kredi Küvet Fermente Dana Kangal Sucuk 549,90 TL

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