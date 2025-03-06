TARIM KREDİ KOOPERATİFİ İNDİRİM KATALOĞU: 4-10 Mart 2025 Tarihlerinde Hangi Ürünler İndirimli?
Binlerce kişinin merakla beklediği Tarım Kredi Kooperatif Çiftçi Market 4-10 Mart 2025 Kat Kat Fırsat Kataloğu yayımlandı. Çiftçi Marketlerde 4-10 Mart 2025 tarihlerinde tavuk bagetten bonfile çeşitlerine, eski kaşar peynirden yoğurda, yumuşatıcıdan tuvalet kağıdına kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca; pirinç, kağıt havlu, bisküvi çeşitleri, deterjan, çay, şeker ve çorba çeşitlerinde de indirim var. İşte 4-10 Mart 2025 tarihlerinde Tarım Kredi Kooperatif Çiftçi Marketlerinde raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...
TARIM KREDİ 4-10 MART 2025 KAT KAT FIRSAT
- Sütaş Beyaz Peynir (900 g) : 179,90 TL
- İçim Labne Peynir (3x180 g) : 102,50 TL
- Maret Donuk Soslu Dana Döner (200 g) : 119,90 TL
- Tarsüt Tam Yağlı Tost Peyniri (400 g) : 109,90 TL
- Beypiliç / Şenpiliç / Banvit Tavuk Baget (kg) : 94,90 TL
- Beypiliç / Şenpiliç / Banvit Tavuk Bonfile (kg) : 194,90 TL
- Tarım Kredi Tam Yağlı Doğal Yoğurt (3000 g) : 115,00 TL
- Tarım Kredi Dana Isıl İşlem Görmüş Parmak Sucuk (300 g) : 149,00 TL
- Tarım Kredi Donuk Dana Kıyma (400 g) : 160,00 TL
- Tarım Kredi Dondurulmuş Parmak Patates (1000 g) : 52,90 TL
- Tarım Kredi Eski Kaşar Peyniri (350 g) : 119,90 TL
- Tarım Kredi 0,1 Yağlı Süt (1 L) : 22,90 TL
- Tarım Kredi %40 Fındık Parçacıklı Kakaolu Krema (400 g) : 97,90 TL
- Tarım Kredi Donuk Sıkma Nar Suyu (1 L) : 79,90 TL
TARIM KREDİ 4-10 MART 2025 KAT KAT FIRSAT
- Pakmaya Ürünleri : %30 İndirim
- Knorr Çorba ve Bulyon Çeşitleri : %30 İndirim
- Tat Sıkı Dostlar Ketçap (650 g) & Mayonez (560 g) : 89,00 TL
- Anadolu Osmancık Pirinç (5 kg) : 225,00 TL
- Dardanel Ayçiçek Yağlı Ton Balığı (3x75 g) : 169,00 TL
- Anadolu Ayçiçek Yağı (2 L) : 134,90 TL
- Tarım Kredi Küp Şeker (405 adet) : 42,00 TL
- Kızılay Maden Suyu (6'lı paket) : 31,90 TL
- Çaykur Filiz Çay (1 kg) : 219,50 TL
- Sarıyer Gül Şerbeti (1 L) : 21,90 TL
- Sarıyer Gazlı İçecek Çeşitleri (2,5 L) : 36,90 TL
- Tarım Kredi %100 Meyve Suyu Çeşitleri (1 L) : 39,90 TL
TARIM KREDİ 4-10 MART 2025 KAT KAT FIRSAT
- Aqua Bambu Kağıt Havlu 3 Katlı (12'li) : 108,90 TL
- Aqua Bambu Tuvalet Kağıdı 3 Katlı (40'lı) : 209,90 TL
- Aquabor Toz Deterjan (6 kg) : 139,90 TL
- Omo Sıvı Deterjan (1690 ml) : 169,90 TL
- Bingo Yumuşatıcı (5 L) : 125,00 TL
- Mr. Oxy Temizlik Havlusu (100'lü) : 59,90 TL
- Elit Sıvı Krem Temizleyici (750 ml) : 29,90 TL
- Ülker Bisküvi Çeşitleri : %30 İndirim
TARIM KREDİ 4-10 MART 2025 KAT KAT FIRSAT
- Aqua Bambu Kağıt Havlu 3 Katlı (12'li) : 108,90 TL
- Aqua Bambu Tuvalet Kağıdı 3 Katlı (40'lı) : 209,90 TL