TARIM KREDİ KOOPERATİFİ İNDİRİM KATALOĞU: 4-11 Şubat 2025 Tarihlerinde Hangi Ürünler İndirimli?
Merakla beklenen Tarım Kredi Koop Çiftçi Market Kat Kat Fırsat Kataloğu yayımlandı. 4-11 Şubat 2025 tarihlerinde Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde hangi ürünlerin indirime gireceği belli oldu. Buna göre; taze bagetten dönere, pirinçten sucuğa, peynirden yağa pek çok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca; kağıt havlu, yüzey temizleyici çeşitleri ve cam suyu gibi ürünlerde de indirim var. İşte 4-11 Şubat 2025 tarihlerinde Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde indirimli fiyatlarla satışa sunulacak ürünler...
4- 10 ŞUBAT TARIM KREDİ KOOP KAT KAT FIRSAT KATALOĞU
- Taze Baget: 94,90 TL
- Banvit Baton Salam: 65 TL
- Banvit Piliç Kokteyl Sosis: 85 TL
- Maret Donuk Soslu Dana Döner: 109,90 TL
- Tarım Kredi Osmancık Pirinç: 299,90 TL
- Tarım Kredi Dana Macar Salam: 18 TL
- Tarım Kredi Dana Işıl İşlem Görmüş Baton Sucuk: 145 TL
- Tarım Kredi Bezelye Konservesi: 27,90 TL
- Tarım Kredi Anadolu Ayçiçek Yağı: 69,90 TL
- Tarsüt Tereyağı: 89 TL
- Tarım Kredi Yarım Yağlı Süt: 27,50 TL
- Tarım Kredi Tam Yağlı Doğal Yoğurt: 58,90 TL
- Tarım Kredi Dondurulmuş Elma Dilimli Patates: 54,90 TL
- Tarsüt Peynir Çeşitleri: 79,90 TL
4- 10 ŞUBAT TARIM KREDİ KOOP KAT KAT FIRSAT KATALOĞU
- Asperox Yüzey Temizleyici Çeşitleri: 75 TL
- Molped Pure&Soft Süper Ekonomik Çeşitleri: 84,90 TL
- Solo Kağıt Havlu Bambu: 149,90 TL
- Tarım Kredi Küp Şeker: 41,90 TL
- Elit Antifirizli Cam Suyu: 89,90 TL
- Tarım Kredi Deminde Tiryaki Siyah Çay: 139,90 TL
- Tarım Kredi Nar Ekşisi %100: 79,90 TL
- Tarım Kredi Kakaolu Fındık Kreması: 59,90 TL
- Tarım Kredi Badem Çeşitleri: 87,90 TL
- Pötibör Bisküvi: 59,90 TL