  1. Dünya Gazetesi
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. TARIM KREDİ KOOPERATİFİ İNDİRİM KATALOĞU: 4-11 Şubat 2025 Tarihlerinde Hangi Ürünler İndirimli?

TARIM KREDİ KOOPERATİFİ İNDİRİM KATALOĞU: 4-11 Şubat 2025 Tarihlerinde Hangi Ürünler İndirimli?

Merakla beklenen Tarım Kredi Koop Çiftçi Market Kat Kat Fırsat Kataloğu yayımlandı. 4-11 Şubat 2025 tarihlerinde Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde hangi ürünlerin indirime gireceği belli oldu. Buna göre; taze bagetten dönere, pirinçten sucuğa, peynirden yağa pek çok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca; kağıt havlu, yüzey temizleyici çeşitleri ve cam suyu gibi ürünlerde de indirim var. İşte 4-11 Şubat 2025 tarihlerinde Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde indirimli fiyatlarla satışa sunulacak ürünler...

4- 10 ŞUBAT TARIM KREDİ KOOP KAT KAT FIRSAT KATALOĞU

- Taze Baget: 94,90 TL

- Banvit Baton Salam: 65 TL

- Banvit Piliç Kokteyl Sosis: 85 TL

- Maret Donuk Soslu Dana Döner: 109,90 TL

- Tarım Kredi Osmancık Pirinç: 299,90 TL

- Tarım Kredi Dana Macar Salam: 18 TL

- Tarım Kredi Dana Işıl İşlem Görmüş Baton Sucuk: 145 TL

- Tarım Kredi Bezelye Konservesi: 27,90 TL

- Tarım Kredi Anadolu Ayçiçek Yağı: 69,90 TL

- Tarsüt Tereyağı: 89 TL

- Tarım Kredi Yarım Yağlı Süt: 27,50 TL

- Tarım Kredi Tam Yağlı Doğal Yoğurt: 58,90 TL

- Tarım Kredi Dondurulmuş Elma Dilimli Patates: 54,90 TL

- Tarsüt Peynir Çeşitleri: 79,90 TL

1 | 2

4- 10 ŞUBAT TARIM KREDİ KOOP KAT KAT FIRSAT KATALOĞU

- Asperox Yüzey Temizleyici Çeşitleri: 75 TL

- Molped Pure&Soft Süper Ekonomik Çeşitleri: 84,90 TL

- Solo Kağıt Havlu Bambu: 149,90 TL

- Tarım Kredi Küp Şeker: 41,90 TL

- Elit Antifirizli Cam Suyu: 89,90 TL

- Tarım Kredi Deminde Tiryaki Siyah Çay: 139,90 TL

- Tarım Kredi Nar Ekşisi %100: 79,90 TL

- Tarım Kredi Kakaolu Fındık Kreması: 59,90 TL

- Tarım Kredi Badem Çeşitleri: 87,90 TL

- Pötibör Bisküvi: 59,90 TL

2 | 2