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  4. TARIM KREDİ KOOPERATİFİ İNDİRİM KATALOĞU! 4-9 Şubat 2025 Tarihlerinde Hangi Ürünler İndirimli?

TARIM KREDİ KOOPERATİFİ İNDİRİM KATALOĞU! 4-9 Şubat 2025 Tarihlerinde Hangi Ürünler İndirimli?

Merakla beklenen Tarım Kredi Koop Çiftçi Market kataloğu belli oldu. 9 Şubat 2025 tarihine kadar Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinde peynirden yoğurda, pirinçten ton balığına, otomatik temizlik setinden filtre kahveye kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla raflardaki yerini alacak. İşte 4-9 Şubat tarihlerinde Tarım Kredi Koop Çiftçi Marketlerinde indirimli fiyatlarla satışa sunulacak ürünler...

29 OCAK - 9 ŞUBAT TARIM KREDİ KOOP ÇİFTÇİ MARKET KATALOĞU

- Peysan Tava Peyniri 600 g: 79,90 TL,

- Hünnap Keçi Boynuzu Özü: 109 TL,

- Mabel Marseille Duş Jeli Çeşitleri: 64,90 TL,

- Selpak Ekstra Yağ Emici Havlu: 84,90 TL,

- Dardanel Ton Balığı: 104,90 TL

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29 OCAK - 9 ŞUBAT TARIM KREDİ KOOP ÇİFTÇİ MARKET KATALOĞU

- İçim Süzme Peynir 900 g: 139,90 TL,

- Yarım Yağlı Yoğurt 3 kg: 109,90 TL

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29 OCAK - 9 ŞUBAT TARIM KREDİ KOOP ÇİFTÇİ MARKET KATALOĞU

- Macromax Otomatik Temizlik Seti: 199,90 TL

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29 OCAK - 9 ŞUBAT TARIM KREDİ KOOP ÇİFTÇİ MARKET KATALOĞU

- Nutzz Popzz Fıstık Ezmeli: 19,90 TL,

- Nutzz Popzz Süt Mısır: 19,90 TL,

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