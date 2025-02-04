TARIM KREDİ KOOPERATİFİ İNDİRİM KATALOĞU! 4-9 Şubat 2025 Tarihlerinde Hangi Ürünler İndirimli?
Merakla beklenen Tarım Kredi Koop Çiftçi Market kataloğu belli oldu. 9 Şubat 2025 tarihine kadar Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinde peynirden yoğurda, pirinçten ton balığına, otomatik temizlik setinden filtre kahveye kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla raflardaki yerini alacak. İşte 4-9 Şubat tarihlerinde Tarım Kredi Koop Çiftçi Marketlerinde indirimli fiyatlarla satışa sunulacak ürünler...
29 OCAK - 9 ŞUBAT TARIM KREDİ KOOP ÇİFTÇİ MARKET KATALOĞU
- Peysan Tava Peyniri 600 g: 79,90 TL,
- Hünnap Keçi Boynuzu Özü: 109 TL,
- Mabel Marseille Duş Jeli Çeşitleri: 64,90 TL,
- Selpak Ekstra Yağ Emici Havlu: 84,90 TL,
- Dardanel Ton Balığı: 104,90 TL
29 OCAK - 9 ŞUBAT TARIM KREDİ KOOP ÇİFTÇİ MARKET KATALOĞU
- İçim Süzme Peynir 900 g: 139,90 TL,
- Yarım Yağlı Yoğurt 3 kg: 109,90 TL
29 OCAK - 9 ŞUBAT TARIM KREDİ KOOP ÇİFTÇİ MARKET KATALOĞU
- Macromax Otomatik Temizlik Seti: 199,90 TL
29 OCAK - 9 ŞUBAT TARIM KREDİ KOOP ÇİFTÇİ MARKET KATALOĞU
- Nutzz Popzz Fıstık Ezmeli: 19,90 TL,
- Nutzz Popzz Süt Mısır: 19,90 TL,