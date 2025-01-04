TARIM KREDİ KOOPERATİFİ İNDİRİM KATALOĞU BELLİ OLDU! 3-5 Ocak tarihlerinde hangi ürünler indirimli?
Türkiye Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'nde ocak ayında da indirimli ürünler yer almaya devam ediyor. İndirimli ürünler ve raflarda yerini alan yeni ürünler merakla bekleniyor. Türkiye Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi de 03-05 Ocak 2025 tarihlerinde geçerli olacak yeni indirimli ürünlerin listesini paylaştı. Temel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine geniş bir yelpazede ürün müşteriyle buluşmayı bekliyor. İşte 03-05 Ocak 2025 tarihlerinde geçerli olacak merakla beklenen indirimli ürünler...
03-05 Ocak tarihlerinde 7 kg Peros Matik toz deterjan 225,00 TL
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60'lı Asperox Sparx Bulaşık Makinesi Kapsülü 239,90 TL
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Ülker bisküvi çeşitlerinde yüzde 20 indirim
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6'lı Kızılay Doğal Maden Suyu: 29,90 TL
10'lu Gezen Tavuk Yumurta: 66,90 TL
16'lı Elit Tuvalet Kağıdı: 124,90 TL
600 g Tarsüt Klasik Peynir: 139,90 TL
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