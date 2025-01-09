TARIM KREDİ KOOPERATİFİ İNDİRİM KATALOĞU YAYINDA: 9-13 Ocak tarihlerinde hangi ürünler indirimli?
Türkiye Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'nde bu hafta da birçok üründe indirim var. Müşteriler hangi ürünlerin indirimli olduğunu merak ediyordu. 9-13 Ocak 2025 tarihinde geçerli Tarım Kredi Kooperatifi indirim kataloğu yayımlandı. Organik yumurtadan toz deterjana, zeytinyağından tavuk bonfileye birçok gıda ürünü indirimli olarak satışa sunuldu. Peki 9-13 Ocak 2025 tarihinde Türkiye Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'nde hangi ürünler indirimli? Fiyatları ne kadar? İşte indirimli ürünlerin tam listesi...
TARIM KREDİ KOOPERATİFİ İNDİRİM KATALOĞU
TK Makarna Çeşitleri: 14,90 TL
TK Nohut: 51,50 TL
Dana Dilimli Donuk Kavurma: 189,90 TL
Dana Kasap Sucuk: 195,00 TL
Organik Yumurta: 77,90 TL
Kağıt Havlu: 154,90 TL
Tahin ve Dut Pekmezi: 139,90 TL
Toz Deterjan Çeşitleri: 169,90 TL
Yumuşatıcı Çeşitleri: 119,90 TL
1 | 8
Zeytinyağı 2 L: 535,00 TL
2 | 8
Tabaklı Tavuk Bonfile: 189,00 TL
3 | 8
Organik Yumurta: 77,90 TL
4 | 8