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  4. TARIM KREDİ KOOPERATİFİ İNDİRİM KATALOĞU YAYINDA: 9-13 Ocak tarihlerinde hangi ürünler indirimli?

TARIM KREDİ KOOPERATİFİ İNDİRİM KATALOĞU YAYINDA: 9-13 Ocak tarihlerinde hangi ürünler indirimli?

Türkiye Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'nde bu hafta da birçok üründe indirim var. Müşteriler hangi ürünlerin indirimli olduğunu merak ediyordu. 9-13 Ocak 2025 tarihinde geçerli Tarım Kredi Kooperatifi indirim kataloğu yayımlandı. Organik yumurtadan toz deterjana, zeytinyağından tavuk bonfileye birçok gıda ürünü indirimli olarak satışa sunuldu. Peki 9-13 Ocak 2025 tarihinde Türkiye Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'nde hangi ürünler indirimli? Fiyatları ne kadar? İşte indirimli ürünlerin tam listesi...

TARIM KREDİ KOOPERATİFİ İNDİRİM KATALOĞU

TK Makarna Çeşitleri: 14,90 TL

TK Nohut: 51,50 TL

Dana Dilimli Donuk Kavurma: 189,90 TL

Dana Kasap Sucuk: 195,00 TL

Organik Yumurta: 77,90 TL

Kağıt Havlu: 154,90 TL

Tahin ve Dut Pekmezi: 139,90 TL

Toz Deterjan Çeşitleri: 169,90 TL

Yumuşatıcı Çeşitleri: 119,90 TL

1 | 8

Zeytinyağı 2 L: 535,00 TL

2 | 8

Tabaklı Tavuk Bonfile: 189,00 TL

3 | 8

Organik Yumurta: 77,90 TL

4 | 8